Антикорупційний комітет Ради розглянув законопроект про мобілізацію: які зміни пропонують

Антикорупційний комітет парламенту розглянув новий законопроєкт про мобілізацію. Нардепи виявили норми, які можуть породжувати вибірковість чи корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань антикорупційної політики Верховної рада Анастасію Радіну у Facebook.

Вона зазначила, що спірні норми необхідно виправити до другого читання законопроекту.

"Відтак, голосуватиму за законопроект у першому читанні, щоб розблокувати розгляд питання про демобілізацію. До другого читання наполягатиму на поправках, зокрема відповідно до пропозицій нашого антикорупційного комітету", - пояснила нардеп.

Як зазначила Радіна, серед ключових норм, які потребують змін:

Демобілізація. Рада має визначити чіткий строк та умови, за яких військові демобілізовуються. Наразі законопроект передбачає, що після спливу 36 місяців служби під час війни військовий отримує право написати рапорт про демобілізацію - строк задоволення цього рапорту відсутній.

Рада має визначити чіткий строк та умови, за яких військові демобілізовуються. Наразі законопроект передбачає, що після спливу 36 місяців служби під час війни військовий отримує право написати рапорт про демобілізацію - строк задоволення цього рапорту відсутній. Відстрочка від призову по догляду за особою із інвалідністю. Антикорупційний комітет вважає, що потрібно зафіксувати принцип "дна особа із інвалідністю І чи ІІ групи - відстрочка для одного доглядача". За словами нардепа, контролювати це можна програмними засобами реєстру військовозобов'язаних.

Антикорупційний комітет вважає, що потрібно зафіксувати принцип "дна особа із інвалідністю І чи ІІ групи - відстрочка для одного доглядача". За словами нардепа, контролювати це можна програмними засобами реєстру військовозобов'язаних. Відповідальність за нереєстрацію електронного кабінету військовозобов’язаного, неявку до ТЦК за повісткою тощо. У Раді хочуть зробити справедливий механізм виявлення порушників.

Висновки антикорупційного комітету надали на опрацювання оборонному комітету.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону, серед іншого, містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для низки українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.