Чутки про новий наступ РФ і новий формат захисту неба України: новини за 4 вересня

Європейські лідери, ймовірно, стурбовані тим, що Росія готує новий наступ. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про новий формат захисту українського неба.
Більш детально про те, що сталося в четвер, 4 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.
Росія готує новий наступ проти України, - Bloomberg
Європейські лідери висловлюють зростаючу стурбованість тим, що Росія готує новий наступ проти України, пише Bloomberg.
Про це, за даними видання, вони говорили під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, обговорюючи гарантії безпеки.
Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба: чекаємо сигналу від США
Україна почала обговорювати з партнерами новий формат захисту неба від російських атак. Але для цього необхідна участь США, розповів президент України Володимир Зеленський.
Путін і Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між РФ і Україною, незважаючи на все більшу невизначеність у цьому питанні.
За його словами, лідери країн "ще не готові" до саміту.
Підготовку гарантій безпеки для України завершено, - Макрон
Підготовку гарантій безпеки для України завершено. Внески союзників були задокументовані і підтверджені на рівні міністрів оборони, розповів президент Франції Еммануель Макрон.
"Європа готова до цього, вперше з таким рівнем залученості та інтенсивності", - зазначив він.
Макрон: 26 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку
Станом на сьогодні, 4 вересня, вже 26 країн висловили готовність відправити своїх солдатів в Україну або забезпечити підтримку такої місії, розповів президент Франції Еммануель Макрон.
Він додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії.