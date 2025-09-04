Росія готує новий наступ проти України, - Bloomberg

Європейські лідери висловлюють зростаючу стурбованість тим, що Росія готує новий наступ проти України. Про це вони говорили під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, обговорюючи гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

На засіданні ради безпеки в Тулоні минулого тижня німецькі та французькі чиновники обговорювали скупчення російських військ біля Покровська в Донецькій області. За словами джерел, Росія перекинула туди великі сили.

Ситуація під Покровськом

Зеленський заявив у п'ятницю, що Росія зосередила близько 100 тисяч солдатів на лінії фронту біля міста. Кремль намагається оточити і захопити Покровськ понад рік, але безуспішно.

Захоплення цього міста відкрило б Росії шлях для атаки на Краматорськ і Слов'янськ. Москва прагне взяти під контроль весь Донецький регіон.

Зустріч у Парижі та роль США

У Парижі відбудуться збори так званої коаліції рішучих, де планується фіналізувати обговорення гарантій безпеки для України після війни. Лідери також мають намір поговорити з Дональдом Трампом.

Європейці розраховують уточнити зобов'язання США і домогтися від Вашингтона посилення санкцій проти Росії. Франція хоче показати, що Європа виконала свою частину, а тепер черга за американським президентом.

Позиція європейських лідерів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у Парижі разом із Зеленським, що Європа готова надати гарантії безпеки Києву. На зустрічі також очікується участь прем'єр-міністрів Нідерландів і Польщі, тоді як лідери Великої Британії, Італії та Німеччини долучаться по відеозв'язку.

Незважаючи на спроби Трампа просунути ідею припинення війни, включно з його зустріччю з Путіним в Алясці, Москва не демонструє готовності до перемир'я. Хоча президент США погрожував санкціями, він поки що не ввів їх у дію.

Розбіжності в Європі

Європейці обговорюють можливі гарантії безпеки для України, включно з варіантом відправки солдатів після завершення бойових дій. Це питання залишається спірним серед союзників і категорично відкидається Росією.

Трамп виключив можливість відправки американських військ, але допустив надання повітряної та розвідувальної підтримки. Посол США в НАТО Меттью Вітакер зазначив, що Україна має погодитися з архітектурою безпеки, але й Росії "має бути комфортно".

НАТО і переговорний процес

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що після завершення європейських консультацій можна буде активніше взаємодіяти зі США. Він підкреслив, що ясність щодо гарантій вкрай важлива перед будь-якими зустрічами Путіна і Зеленського.

Однак дипломатичні зусилля буксують. Джерела зазначають, що після сплеску активності на початку серпня переговори застопорилися, тоді як Росія готується до нових атак.

Перебіг війни та втрати

Виснажлива літня наступальна кампанія Росії поки що не принесла Кремлю значних територіальних надбань. Московські війська просувалися повільно, захопивши за травень-серпень 2033 квадратних кілометри, що становить 0,3% від загальної площі України.



Одночасно Росія посилила повітряні атаки. За даними ООН, липень став найсмертоноснішим місяцем для українських цивільних з травня 2022 року: 589 людей загинули і 1152 дістали поранення. Унаслідок удару по Києву 28 серпня загинули щонайменше 25 осіб.

Підтримка української армії

В умовах триваючої війни Зеленський і його союзники працюють над посиленням збройних сил України. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що "це найважливіша гарантія безпеки, яку ми можемо дати".

Він зазначив, що питання про розміщення іноземних військ можна обговорювати тільки після перемир'я. Мерц підкреслив, що зміцнення армії України має тривати паралельно з будь-якими переговорами з Росією.

"Україна повинна вміти захищатися в довгостроковій перспективі, і ми хочемо допомогти їй у цьому, як зараз, так і в майбутньому", - заявив німецький канцлер.