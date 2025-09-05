Слухи о новом наступлении РФ и новый формат защиты неба Украины: новости за 4 сентября

Россия готовит новое наступление против Украины, - Bloomberg

Европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность тем, что Россия готовит новое наступление против Украины, пишет Bloomberg.

Об этом, по данным издания, они говорили во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, обсуждая гарантии безопасности.

Зеленский заинтриговал новым форматом защиты неба: ждем сигнала от США

Украина начала обсуждать с партнерами новый формат защиты неба от российских атак. Но для этого необходимо участие США, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что остается преданным стремлению мирного соглашения между РФ и Украиной, несмотря на все большую неопределенность в этом вопросе.

По его словам, лидеры стран "еще не готовы" к саммиту.

Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена, - Макрон

Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Европа готова к этому, впервые с таким уровнем вовлеченности и интенсивности", - отметил он.

Макрон: 26 стран готовы отправить войска в Украину или оказать поддержку

По состоянию на сегодня, 4 сентября, уже 26 стран выразили готовность отправить своих солдат в Украину либо обеспечить поддержку такой миссии, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что такая миссия не намерена вести какую-либо войну против России.