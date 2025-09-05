ua en ru
Політика
Чутки про новий наступ РФ і новий формат захисту неба України: новини за 4 вересня

П'ятниця 05 вересня 2025 06:30
Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Європейські лідери, ймовірно, стурбовані тим, що Росія готує новий наступ. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про новий формат захисту українського неба.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 4 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Росія готує новий наступ проти України, - Bloomberg

Європейські лідери висловлюють зростаючу стурбованість тим, що Росія готує новий наступ проти України, пише Bloomberg.

Про це, за даними видання, вони говорили під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, обговорюючи гарантії безпеки.

Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба: чекаємо сигналу від США

Україна почала обговорювати з партнерами новий формат захисту неба від російських атак. Але для цього необхідна участь США, розповів президент України Володимир Зеленський.

Путін і Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між РФ і Україною, незважаючи на все більшу невизначеність у цьому питанні.

За його словами, лідери країн "ще не готові" до саміту.

Підготовку гарантій безпеки для України завершено, - Макрон

Підготовку гарантій безпеки для України завершено. Внески союзників були задокументовані і підтверджені на рівні міністрів оборони, розповів президент Франції Еммануель Макрон.

"Європа готова до цього, вперше з таким рівнем залученості та інтенсивності", - зазначив він.

Макрон: 26 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку

Станом на сьогодні, 4 вересня, вже 26 країн висловили готовність відправити своїх солдатів в Україну або забезпечити підтримку такої місії, розповів президент Франції Еммануель Макрон.

Він додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії.

