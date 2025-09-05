Чутки про новий наступ РФ і новий формат захисту неба України: новини за 4 вересня

Європейські лідери, ймовірно, стурбовані тим, що Росія готує новий наступ. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про новий формат захисту українського неба.

Росія готує новий наступ проти України, - Bloomberg

Європейські лідери висловлюють зростаючу стурбованість тим, що Росія готує новий наступ проти України, пише Bloomberg.

Про це, за даними видання, вони говорили під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, обговорюючи гарантії безпеки.

Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба: чекаємо сигналу від США

Україна почала обговорювати з партнерами новий формат захисту неба від російських атак. Але для цього необхідна участь США, розповів президент України Володимир Зеленський.

Путін і Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між РФ і Україною, незважаючи на все більшу невизначеність у цьому питанні.

За його словами, лідери країн "ще не готові" до саміту.

Підготовку гарантій безпеки для України завершено, - Макрон

Підготовку гарантій безпеки для України завершено. Внески союзників були задокументовані і підтверджені на рівні міністрів оборони, розповів президент Франції Еммануель Макрон.

"Європа готова до цього, вперше з таким рівнем залученості та інтенсивності", - зазначив він.

Макрон: 26 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку

Станом на сьогодні, 4 вересня, вже 26 країн висловили готовність відправити своїх солдатів в Україну або забезпечити підтримку такої місії, розповів президент Франції Еммануель Макрон.

Він додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії.