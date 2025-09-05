ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Слухи о новом наступлении РФ и новый формат защиты неба Украины: новости за 4 сентября

Пятница 05 сентября 2025 06:30
UA EN RU
Слухи о новом наступлении РФ и новый формат защиты неба Украины: новости за 4 сентября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Европейские лидеры, вероятно, обеспокоены тем, что Россия готовит новое наступление. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом формате защиты украинского неба.

Более детально о том, что произошло в четверг, 4 сентября, - в материале РБК-Украина.

Россия готовит новое наступление против Украины, - Bloomberg

Европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность тем, что Россия готовит новое наступление против Украины, пишет Bloomberg.

Об этом, по данным издания, они говорили во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, обсуждая гарантии безопасности.

Зеленский заинтриговал новым форматом защиты неба: ждем сигнала от США

Украина начала обсуждать с партнерами новый формат защиты неба от российских атак. Но для этого необходимо участие США, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украина начала обсуждать с партнерами новый формат защиты неба от российских атак. Но для этого необходимо участие США.

Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что остается преданным стремлению мирного соглашения между РФ и Украиной, несмотря на все большую неопределенность в этом вопросе.

По его словам, лидеры стран "еще не готовы" к саммиту.

Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена, - Макрон

Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Европа готова к этому, впервые с таким уровнем вовлеченности и интенсивности", - отметил он.

Макрон: 26 стран готовы отправить войска в Украину или оказать поддержку

По состоянию на сегодня, 4 сентября, уже 26 стран выразили готовность отправить своих солдат в Украину либо обеспечить поддержку такой миссии, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что такая миссия не намерена вести какую-либо войну против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Дональд Трамп Помощь Украине Война в Украине
Новости
Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога
Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России