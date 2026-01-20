Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, - МАГАТЭ

После масштабной атаки РФ 20 января Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение. Также пострадали линии электропередач к другим атомным электростанциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ .

"МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность", - говорится в заявлении Гросси.

Он добавил, что Чернобыльская атомная электростанция потеряла все внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередач к другим АЭС.

Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сегодня утром, 20 января, несколько украинских электрических подстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали от масштабной российской атаки.

Напомним, вчера аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказали о том, что Россия пытается разделить энергетическую систему Украины и создать "энергетические острова", отрезанные от производства и поставок электроэнергии.

Перед тем в ГУР предупреждали, что РФ стремится отключить атомные электростанции от энергосистемы Украины, оставив украинских гражданских лиц без электроэнергии и тепла.

Обстрел Украины

В ночь на 20 января российские войска устроили новую массированную комбинированную атаку по Украине ударными дронами и ракетами различных типов.

Во многих регионах раздавались взрывы. Целями оккупантов стали, в частности, объекты критической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением, теплом и водой.

Также зафиксированы повреждения жилых домов и транспорта, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В Киеве после ночной атаки России тысячи домов остались без отопления при морозе -15 градусов.

Тем временем в Воздушных силах рассказали, сколько удалось сбить вражеских ракет и дронов.

Также стало известно, что российские войска во время ночного удара по Украине использовали обновленную тактику, и применили ракеты 2026 года производства.

Более подробно о комибнований обстрел россиян читайте в материале РБК-Украина.

А все что известно об атаке российских захватчиков на Киев - в отдельном материале РБК-Украина.