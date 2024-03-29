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Чому ввели відключення світла у семи областях: пояснення Міненерго

П'ятниця 29 березня 2024 22:24
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Чому ввели відключення світла у семи областях: пояснення Міненерго Фото: Міненерго України пояснило відключення світла у семи областях (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні сьогодні ввечері, 29 березня, у семи областях були застосовані аварійні та погодинні відключення електроенергії. Причиною цього стали російські обстріли, проблеми з генерацією і не тільки.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

У відомстві у заяві про оперативну ситуацію в енергосистемі станом на дев'яту годину вечора вказали на те, що відключення світла були застосовані у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях.

Як причини

Як пояснили в Міненерго, аварійні та погодинні відключення пов'язані з трьома чинниками. А саме:

  • мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі (неможливість передачі всього необхідного обсягу електроенергії споживачам енергодефіцитних регіонів з "профіцитних" областей);
  • недостатність локальної генерації через російські обстріли;
  • зростання споживання у вечірні пікові години.

Також в міністерстві нагадали, що планові відключення наразі застосовуються у двох регіонах: у Харківській та Дніпропетровській областях.

В Міненерго просять громадян поставитися з розумінням до тимчасових труднощів із світлом. Та запевнили, що енергетики продовжують відновлювальні заходи, і "роблять усе можливе і неможливе, аби світло і надалі було у домівках усіх українців".

"Ворог чекає від нас паніки та хоче посіяти зневіру. Але ми впевнено пройшли зиму зі світлом і теплом. І так буде й надалі", - йдеться в заяві.

Відключення світла в Україні через російські атаки

Раніше сьогодні, 29 березня, "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській. Крім того, у Харкові оновили графіки відключень світла, які діятимуть з 1 по 7 квітня.

Пізніше ввечері стало відомо, що графіки відключення світла запроваджуються також у Полтавській та Донецькій областях. Крім того, вони діятимуть у Сумській області.

Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. ППО ЗСУ знищила 56 безпілотників та 29 ракет окупантів. Зазначимо, що цей удар знову був націлений на енергетику України.

Так, інтервенти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

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Міненерго енергетики Відключеня світла
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