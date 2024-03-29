Росія вночі випустила по Україні майже сотню дронів та ракет: скільки знищила ППО

Росія вночі 29 березня випустила по Україні майже сотню дронів-камікадзе та ракет різних типів. Українська ППО знищила 84 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

До відбиття атаки залучали зенітні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби.

Сили протиповітряної оборони України збили 84 цілі, зокрема 56 безпілотників, 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, п'ять керованих авіаційних ракет Х-59 та чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Цієї ночі ворог завдав ударів по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, випустивши 99 засобів повітряного нападу:

Масована атака 29 березня

Варто зазначити, що з вечора 28 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів", у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Під ранок окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС. Також було відомо про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К та балістики з Криму.

Ворожі ракети долетіли до західних областей, але головний удар ворога був націлений на Дніпропетровську та Черкаську області. Там атакована критична інфраструктура та об'єкти енергетики.

Також відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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