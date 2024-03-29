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В Україні ще дві області переходять на графіки відключень світла

П'ятниця 29 березня 2024 20:01
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В Україні ще дві області переходять на графіки відключень світла Фото: графіки відключень світла вводять ще у двох областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Через масовані російські удари по енергооб'єктах в Україні ще у двох областях запроваджують графіки стабілізаційного й аварійного відключення світла. Йдеться про Донецьку та Полтавську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Донецька область

Зазначається, що у регіоні перехід на стабілізаційні відключення внаслідок ворожих обстрілів здійснюється за розпорядженням ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго".

В ДТЕК додали, що у регіоні енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Дізнатися, які саме будуть графіки у різних населених пунктах по адресах в Донецькій області можна на сайті ДТЕК за цим посиланням.

Полтавська область

У регіоні застосовуються графіки аварійного відключення електроенергії.

Як розповів начальник ОВА, у результаті нічної масової атаки по енергетичній системі країни є дефіцит обсягу генеруючих потужностей.

"В області розгорнуті "Пункти незламності", там за потреби можна зарядити свої гаджети та бути на звʼязку", - зазначив чиновник.

В адміністрації також поінформували, що станом на зараз в Полтавській області без електроенергії понад 154 тисячі побутових споживачів та майже 9,5 тисячі юридичних.

Відключення світла в Україні через обстріли

Нагадаємо, раніше сьогодні вдень "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській.

Додамо також, що 29 березня у Харкові оновили графіки відключень світла, які діятимуть з 1 по 7 квітня.

Також повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Силами і засобами ППО ЗСУ були знищені 56 безпілотників та 29 ракет ворога.

Удар ворога знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

За словами прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. За його словами, через російську атаку, Україна почала імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, аби система працювала стабільно.

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ДТЕК Полтавська область Донецька область Відключеня світла
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