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Вже у семи регіонах. В Сумській області також вводять графіки аварійних відключень світла

П'ятниця 29 березня 2024 20:59
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Вже у семи регіонах. В Сумській області також вводять графіки аварійних відключень світла Фото: графіки відключення світла запроваджуть у Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Сумській області внаслідок російських обстрілів енергетичної системи України вводяться графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України та Сумську обласну військову адміністрацію.

Як зазначили в ОВА, рішення щодо графіків відключень світла у регіоні застосовуються за вказівкою НЕК "Укренерго»".

"Наразі вживаються усі необхідні заходи щодо стабілізації ситуації та відновлення електропостачання в нашій державі", - передали в адміністрації.

Дізнатися такі графіки можна на ресурсах АТ "Сумиобленерго" за цим посиланням.

В обленерго додали, що наразі аварійно вимкнені споживачі 1-3 черг.

Разом з там в Міненерго інформують у звіті про енергетичну ситуацію станом на сьогоднішній вечір про сім регіонів, у яких діють відключення світла. Зокрема, йдеться про:

  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку,
  • Кіровоградську,
  • Харківську,
  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Донецькі області.

В заяві міністерства вказується, що там введено погодинні та аварійні відключення споживачів через пошкодження системи передачі та генерації електроенергії.

Яка ситуація в областях, де діють графіки

  • В Міненерго розповіли, що у Дніпропетровській області застосовуються графіки обмежень, відключено 50,1 тисячі побутових та промислових споживачів.
  • У Донецькій області через бойові дії вимикалися 7 населених пунктів, загалом - майже 6 тисяч споживачів. Ремонтні бригади заживили 4,2 тисячі споживачів. У регіоні застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму.
  • В Запорізькій області застосовуються аварійні відключення - обмежується елктроспоживання підприємств, побутових споживачів не знеструмлювали.
  • У Кіровоградській області з 14:30 запрацювали аварійні відключення - без світла 48,3 тисячі споживачів.
  • У Полтавській області застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму навантаження.
  • У Сумській області через бойові дії залишаються знеструмленими 5,5 тисячі споживачів у 66 населених пунктах. У регіоні застосовуються аварійні відключення на період вечірнього максимуму.
  • У Харківській області через бойові дії знеструмлювалися 3 тисячі споживачів, а загалом через ворожі обстріли знеструмлено 18,3 тисячі абонентів. В області - графіки погодинних відключень для 289 тисяч споживачів.

Удари РФ по енергооб'єктах і відключення світла в Україні

Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Силами і засобами ППО ЗСУ були знищені 56 безпілотників та 29 ракет ворога.

Ворожий удар знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

За словами прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. За його словами, через російську атаку, Україна почала імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, аби система працювала стабільно.

Раніше сьогодні "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській. Крім того, 29 березня у Харкові оновили графіки відключень світла, які діятимуть з 1 по 7 квітня.

Додамо, сьогодні ввечері стало відомо, що графіки відключення світла запроваджуються також у Полтавській та Донецькій областях.

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Сумська область Відключеня світла
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