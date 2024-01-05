Чим Росія атакувала Харків і до чого тут Північна Корея: думка експерта

Під час обстрілу Харкова, 2 січня, російські терористи могли застосувати проти міста північнокорейську ракету KN-23, яка є "близнюком" 9М723 ОТРК "Іскандер".
Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в матеріалі РБК-Україна "Аналог "Іскандера"? Що за балістику могла отримати Росія від КНДР та в чому небезпека".
Як пояснив Коваленко, відмінність між KN-23 та "Іскандер" полягає в невеликих конструктивних особливостях.
"Наприклад, у північнокорейської ракети газодинамічні керма на хвостовій частині мають прямокутну форму зі зрізаними кутами. У той час як у 9М723 вони більш округлі. І це може вказувати на те, що Харків атакували ракетами не російського, а північнокорейського виробництва", - розповів експерт.
Масований обстріл 2 січня
2 січня росіяни завдали по Україні чергового масованого удару під час якого запустили 35 дронів-камікадзе, а також 99 ракет різних типів. Протиповітряна оборона знищила:
Згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, на території Харкова внаслідок ударів поранення отримали 62 людини, зокрема дві людини - загинули.
Наразі прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, якою терористи вдарили по місту. Як відзначав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, маркування з ракет було стерто.
"Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник - це не Російська Федерація, скажімо так", - додав голова ОВА.
Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Росія купила балістичні ракети у Північної Кореї
Вчора, 4 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Російська Федерація купила балістичні ракети у Північної Кореї. За його словами, терористи вже використали ракети для обстрілів України - 30 грудня 2023 року та 2 січня.
Як писало The Washington Post, загалом Росія отримала від Північної Кореї кілька десятків таких ракет. Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поки що не зміг підтвердити інформацію щодо поставок.
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