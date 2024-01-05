Чим Росія атакувала Харків і до чого тут Північна Корея: думка експерта

Як пояснив Коваленко, відмінність між KN-23 та "Іскандер" полягає в невеликих конструктивних особливостях.

"Наприклад, у північнокорейської ракети газодинамічні керма на хвостовій частині мають прямокутну форму зі зрізаними кутами. У той час як у 9М723 вони більш округлі. І це може вказувати на те, що Харків атакували ракетами не російського, а північнокорейського виробництва", - розповів експерт.

До чого тут Північна Корея

Масований обстріл 2 січня

2 січня росіяни завдали по Україні чергового масованого удару під час якого запустили 35 дронів-камікадзе, а також 99 ракет різних типів. Протиповітряна оборона знищила:

72 ракети;

35 БпЛА.

Згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, на території Харкова внаслідок ударів поранення отримали 62 людини, зокрема дві людини - загинули.

Наразі прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, якою терористи вдарили по місту. Як відзначав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, маркування з ракет було стерто.

"Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник - це не Російська Федерація, скажімо так", - додав голова ОВА.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Росія купила балістичні ракети у Північної Кореї

Вчора, 4 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Російська Федерація купила балістичні ракети у Північної Кореї. За його словами, терористи вже використали ракети для обстрілів України - 30 грудня 2023 року та 2 січня.

Як писало The Washington Post, загалом Росія отримала від Північної Кореї кілька десятків таких ракет. Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поки що не зміг підтвердити інформацію щодо поставок.