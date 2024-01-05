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Окупанти били по Харкову ракетами не російського виробництва, - голова ОВА

П'ятниця 05 січня 2024 15:38
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Окупанти били по Харкову ракетами не російського виробництва, - голова ОВА Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник - це не Російська Федерація, скажімо так. Коли буде вже точніша інформація від Генштабу, нашої розвідки, ми про це повідомимо одразу", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що тип ракет вже вдалося встановити. Це були балістичні ракети "Іскандер-М".

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 4 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що Росія вже купила балістичні ракети у Північної Кореї.

Окупанти кілька разів використали таке озброєння для обстрілів України - 30 грудня 2023 року та 2 січня. Зокрема, 30 грудня ракета впала у відкритому полі у Запорізькій області.

Кірбі не говорив про обстріл Харкова подібними ракетами, але 2 січня росіяни, зокрема, били і по ньому.

За інформацією The Washington Post, загалом Росія отримала від Північної Кореї кілька десятків таких ракет.

При цьому речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поки не підтвердив такі поставки ракет до Росії.

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