Окупанти били по Харкову ракетами не російського виробництва, - голова ОВА
Російські військові останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
"Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник - це не Російська Федерація, скажімо так. Коли буде вже точніша інформація від Генштабу, нашої розвідки, ми про це повідомимо одразу", - зазначив Синєгубов.
Він додав, що тип ракет вже вдалося встановити. Це були балістичні ракети "Іскандер-М".
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 4 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що Росія вже купила балістичні ракети у Північної Кореї.
Окупанти кілька разів використали таке озброєння для обстрілів України - 30 грудня 2023 року та 2 січня. Зокрема, 30 грудня ракета впала у відкритому полі у Запорізькій області.
Кірбі не говорив про обстріл Харкова подібними ракетами, але 2 січня росіяни, зокрема, били і по ньому.
За інформацією The Washington Post, загалом Росія отримала від Північної Кореї кілька десятків таких ракет.
При цьому речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поки не підтвердив такі поставки ракет до Росії.
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