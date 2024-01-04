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У Харкові збільшилася кількість постраждалих через ракетну атаку 2 січня

Харків, Четвер 04 січня 2024 11:48
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У Харкові збільшилася кількість постраждалих через ракетну атаку 2 січня Фото: у Харкові збільшилася кількість постраждалих через атаку 2 січня (t me kharkivoda)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня збільшилася. Поранення отримати 63 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

"Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога на Шевченківський район міста Харкова 2 січня кількість травмованих збільшилась до 63", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, до медиків звернулася 23-річна дівчинка. У неї акуботравма (контузія).

Раніше прокуратура зазначала, що серед постраждалих було п'ятеро дітей. Також відомо про жертву.

Масований обстріл України 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили вчора 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головними цілями ворога стали Київ та Харків. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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