У Харкові збільшилася кількість постраждалих через ракетну атаку 2 січня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

"Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога на Шевченківський район міста Харкова 2 січня кількість травмованих збільшилась до 63", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, до медиків звернулася 23-річна дівчинка. У неї акуботравма (контузія).

Раніше прокуратура зазначала, що серед постраждалих було п'ятеро дітей. Також відомо про жертву.

Масований обстріл України 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили вчора 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головними цілями ворога стали Київ та Харків. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.