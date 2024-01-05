Чем Россия атаковала Харьков и при чем здесь Северная Корея: мнение эксперта

Как пояснил Коваленко, отличие между KN-23 и "Искандер" заключается в небольших конструктивных особенностях.

"Например, у северокорейской ракеты газодинамические рули на хвостовой части имеют прямоугольную форму со срезанными углами. В то время как у 9М723 они более округлые. И это может указывать на то, что Харьков атаковали ракетами не российского, а северокорейского производства", - рассказал эксперт.

Причем здесь Северная Корея

Массированный обстрел 2 января

2 января россияне нанесли по Украине очередной массированный удар, во время которого запустили 35 дронов-камикадзе, а также 99 ракет разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила:

72 ракеты;

35 БпЛА.

Согласно сообщению Харьковской областной прокуратуры, на территории Харькова в результате ударов ранения получили 62 человека, два человека - погибли.

Сейчас прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства ракет, которой террористы ударили по городу. Как отмечал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, маркировка с ракет была стерта.

"Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель - это не Российская Федерация, скажем так", - добавил глава ОВА.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

Россия купила баллистические ракеты в Северной Корее

Вчера, 4 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Российская Федерация купила баллистические ракеты у Северной Корее. По его словам, террористы уже использовали ракеты для обстрелов Украины - 30 декабря 2023 года и 2 января.

Как писало The Washington Post, всего Россия получила от Северной Кореи несколько десятков таких ракет. В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пока не смог подтвердить информацию о поставках.