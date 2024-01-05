У Повітряних силах поки не підтверджують інформацію про використання Росією ракет із КНДР
У Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію про використання російською армією балістичних ракет, які передала Північна Корея.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За його словами, поки що в Повітряних сил немає даних про те, що Росія використовувала ракети, передані КНДР.
"Заява була відповідна від Сполучених Штатів. Тому вивчати будуть фахівці певні якісь уламки й тоді вже можна буде казати, чи є такий факт або немає. Поки що не можу цього підтвердити", - сказав Ігнат.
Речник також розповів, чи буде силам ППО складніше збивати балістичні ракети з Ірану та КНДР.
"Я думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж Північну Корею, багато там чого радянського, багато технологій передав ще Союз. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не надто", - зазначив Ігнат.
Що передувало
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.
Незабаром у WP повідомили, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.
10 січня США скликають Радбез ООН, щоб обговорити постачання КНДР балістичних ракет Росії.
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