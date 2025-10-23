Чи зможе Росія взимку "заморозити" Україну: що кажуть у Зеленського

Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.
Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, у керівництві США розуміють наміри Росії.
"І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і прем'єр-міністра Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент - усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму", - заявив він.
Єрмак розповів, що американцям передали чіткий перелік того, що потрібно Україні.
"Що стосується ризиків - звісно, вони існують. Поки триває ця війна, звичайно, неминучий ризик подальших ударів. Ми ж продовжимо робити те, що робили: захищати, і відновлювати, і розвивати", - підкреслив керівник ОП.
За його словами, український лідер Володимир Зеленський щодня приділяє багато часу ситуації з енергетикою. На місця обстрілів виїжджають прем'єр-міністр, міністр енергетики та інші члени уряду.
"Реагують моментально. І якщо поставлені завдання не виконуються, або виконуються, але неякісно чи невчасно, одразу вживаються жорсткі кадрово-організаційні заходи", - наголосив Єрмак.
Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по енергетиці України. У зв'язку з цим в країні почали діяти графіки аварійного відключення світла.
Зокрема, на Кіровоградщині російські ракети та безпілотники вдарили по енергетичних об’єктах, внаслідок чого 27 населених пунктів залишилися без світла. Через ворожі удари по енергооб’єкту ДТЕК на Одещині без електрики опинилися понад 14 тисяч родин.
У Запоріжжі після нічної атаки без електрики залишилися близько двох тисяч споживачів.
Зазначимо, в четвер, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 будуть застосовуватися заходи обмеження споживання. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.
РБК-Україна також писало, де українці можуть дізнатися свій графік відключень.