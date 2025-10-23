Сможет ли Россия зимой "заморозить" Украину: что говорят у Зеленского

Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.
По его словам, в руководстве США понимают намерения России.
"И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и премьер-министра Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент - все это понимают. Они готовы максимально нам помочь пройти эту зиму", - заявил он.
Ермак рассказал, американцам передали четкий перечень того, что нужно Украине.
"Что касается рисков - конечно, они существуют. Пока продолжается эта война, конечно, неизбежен риск дальнейших ударов. Мы же продолжим делать то, что делали: защищать, и восстанавливать, и развивать", - подчеркнул руководитель ОП.
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский ежедневно уделяет много времени ситуации с энергетикой. На места обстрелов выезжают премьер-министр, министр энергетики и другие члены правительства.
"Реагируют моментально. И если поставленные задачи не выполняются, или выполняются, но некачественно или несвоевременно, сразу принимаются жесткие кадрово-организационные меры", - подчеркнул Ермак.
Напомним, в ночь на 22 октября Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по энергетике Украины. В связи с этим в стране начали действовать графики аварийного отключения света.
В частности, на Кировоградщине российские ракеты и беспилотники ударили по энергетическим объектам, в результате чего 27 населенных пунктов остались без света. Из-за вражеских ударов по энергообъекту ДТЭК в Одесской области без электричества оказались более 14 тысяч семей.
В Запорожье после ночной атаки без электричества остались около двух тысяч потребителей.
Отметим, в четверг, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 будут применяться меры ограничения потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
РБК-Украина также писало, где украинцы могут узнать свой график отключений.