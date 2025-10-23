Сможет ли Россия зимой "заморозить" Украину: что говорят у Зеленского

По его словам, в руководстве США понимают намерения России.

"И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и премьер-министра Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент - все это понимают. Они готовы максимально нам помочь пройти эту зиму", - заявил он.

Ермак рассказал, американцам передали четкий перечень того, что нужно Украине.

"Что касается рисков - конечно, они существуют. Пока продолжается эта война, конечно, неизбежен риск дальнейших ударов. Мы же продолжим делать то, что делали: защищать, и восстанавливать, и развивать", - подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский ежедневно уделяет много времени ситуации с энергетикой. На места обстрелов выезжают премьер-министр, министр энергетики и другие члены правительства.

"Реагируют моментально. И если поставленные задачи не выполняются, или выполняются, но некачественно или несвоевременно, сразу принимаются жесткие кадрово-организационные меры", - подчеркнул Ермак.