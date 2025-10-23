Чи зможе Росія взимку "заморозити" Україну: що кажуть у Зеленського

Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, у керівництві США розуміють наміри Росії.

"І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і прем'єр-міністра Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент - усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму", - заявив він.

Єрмак розповів, що американцям передали чіткий перелік того, що потрібно Україні.

"Що стосується ризиків - звісно, вони існують. Поки триває ця війна, звичайно, неминучий ризик подальших ударів. Ми ж продовжимо робити те, що робили: захищати, і відновлювати, і розвивати", - підкреслив керівник ОП.

За його словами, український лідер Володимир Зеленський щодня приділяє багато часу ситуації з енергетикою. На місця обстрілів виїжджають прем'єр-міністр, міністр енергетики та інші члени уряду.

"Реагують моментально. І якщо поставлені завдання не виконуються, або виконуються, але неякісно чи невчасно, одразу вживаються жорсткі кадрово-організаційні заходи", - наголосив Єрмак.