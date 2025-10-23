ua en ru
Сможет ли Россия зимой "заморозить" Украину: что говорят у Зеленского

Украина, Четверг 23 октября 2025 07:40
UA EN RU
Сможет ли Россия зимой "заморозить" Украину: что говорят у Зеленского Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

По его словам, в руководстве США понимают намерения России.

"И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и премьер-министра Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент - все это понимают. Они готовы максимально нам помочь пройти эту зиму", - заявил он.

Ермак рассказал, американцам передали четкий перечень того, что нужно Украине.

"Что касается рисков - конечно, они существуют. Пока продолжается эта война, конечно, неизбежен риск дальнейших ударов. Мы же продолжим делать то, что делали: защищать, и восстанавливать, и развивать", - подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский ежедневно уделяет много времени ситуации с энергетикой. На места обстрелов выезжают премьер-министр, министр энергетики и другие члены правительства.

"Реагируют моментально. И если поставленные задачи не выполняются, или выполняются, но некачественно или несвоевременно, сразу принимаются жесткие кадрово-организационные меры", - подчеркнул Ермак.

Массированный обстрел Украины

Напомним, в ночь на 22 октября Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по энергетике Украины. В связи с этим в стране начали действовать графики аварийного отключения света.

В частности, на Кировоградщине российские ракеты и беспилотники ударили по энергетическим объектам, в результате чего 27 населенных пунктов остались без света. Из-за вражеских ударов по энергообъекту ДТЭК в Одесской области без электричества оказались более 14 тысяч семей.

В Запорожье после ночной атаки без электричества остались около двух тысяч потребителей.

Отметим, в четверг, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 будут применяться меры ограничения потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

РБК-Украина также писало, где украинцы могут узнать свой график отключений.

