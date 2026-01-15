ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Чи залучені депутати до переговорів щодо мирного плану: Мережко відповів

Четвер 15 січня 2026 11:00
UA EN RU
Чи залучені депутати до переговорів щодо мирного плану: Мережко відповів Фото: Олександр Мережко (facebook.com/oleksandr.merezhko)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Немає юридичної потреби для залучення депутатів до переговорів щодо мирного плану. Однак міжнародний договір повинна погодити Верховна Рада.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова міжнародного Комітету Верховної Ради України Олександр Мережко.

Мережко нагадав, що лідер фракції "Слуга народу" Давід Арахамія брав участь у перемовинах у Парижі, де також спілкувався зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

"В принципі немає такої юридичної потреби для залучення Ради (до переговорів - ред.), тому що питання зовнішньої політики - це прерогатива президента. В тому числі ведення перемовин. Він вирішує, хто входить у делегацію", - зазначив нардеп.

Він додав, що якщо це міжнародний договір, він відповідає певним критеріям і Конституції, також є закон про міжнародні договори України, тоді це питання надання або ненадання згоди парламентом.

Переговори щодо мирного плану

Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори з європейськими та американськими партнерами щодо мирного плану.

28 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Флориду, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Однак, попри всі напрацювання і ніби-то стовідсоткові гарантії безпеки для України, найголовніше та найсуперечливіше питання територій поки так і не вирішилося, хоча глава Білого дому каже, що до рішення близько.

Зеленський своєю чергою заявив, що мирний план наразі готовий на 90%, а гарантії безпеки для України - на 100%.

Також нещодавно у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо західного контингенту на українській території.

7 січня у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Тим часом Зеленський сподівається отримати відповідь від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мирні переговори Верховна рада Війна в Україні мирний план США
Новини
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП