Привлечены ли депутаты к переговорам по мирному плану: Мережко ответил

Четверг 15 января 2026 11:00
Привлечены ли депутаты к переговорам по мирному плану: Мережко ответил Фото: Александр Мережко (facebook.com/oleksandr.merezhko)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Нет юридической необходимости для привлечения депутатов к переговорам по мирному плану. Однако международный договор должна согласовать Верховная Рада.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава международного Комитета Верховной Рады Украины Александр Мережко.

Мережко напомнил, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия участвовал в переговорах в Париже, где также общался со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

"В принципе нет такой юридической необходимости для привлечения Совета (к переговорам - ред.), потому что вопросы внешней политики - это прерогатива президента. В том числе ведение переговоров. Он решает, кто входит в делегацию", - отметил нардеп.

Он добавил, что если это международный договор, он соответствует определенным критериям и Конституции, также есть закон о международных договорах Украины, тогда это вопрос предоставления или непредоставления согласия парламентом.

Переговоры по мирному плану

Напомним, Украина продолжает вести переговоры с европейскими и американскими партнерами по мирному плану.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Флориду, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Однако, несмотря на все наработки и якобы стопроцентные гарантии безопасности для Украины, главный и самый противоречивый вопрос территорий пока так и не решился, хотя глава Белого дома говорит, что к решению близко.

Зеленский в свою очередь заявил, что мирный план пока готов на 90%, а гарантии безопасности для Украины - на 100%.

Также недавно в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно западного контингента на украинской территории.

7 января в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Тем временем Зеленский надеется получить ответ от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца.

