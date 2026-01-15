Привлечены ли депутаты к переговорам по мирному плану: Мережко ответил
Нет юридической необходимости для привлечения депутатов к переговорам по мирному плану. Однако международный договор должна согласовать Верховная Рада.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава международного Комитета Верховной Рады Украины Александр Мережко.
Мережко напомнил, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия участвовал в переговорах в Париже, где также общался со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.
"В принципе нет такой юридической необходимости для привлечения Совета (к переговорам - ред.), потому что вопросы внешней политики - это прерогатива президента. В том числе ведение переговоров. Он решает, кто входит в делегацию", - отметил нардеп.
Он добавил, что если это международный договор, он соответствует определенным критериям и Конституции, также есть закон о международных договорах Украины, тогда это вопрос предоставления или непредоставления согласия парламентом.
Переговоры по мирному плану
Напомним, Украина продолжает вести переговоры с европейскими и американскими партнерами по мирному плану.
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Флориду, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Однако, несмотря на все наработки и якобы стопроцентные гарантии безопасности для Украины, главный и самый противоречивый вопрос территорий пока так и не решился, хотя глава Белого дома говорит, что к решению близко.
Зеленский в свою очередь заявил, что мирный план пока готов на 90%, а гарантии безопасности для Украины - на 100%.
Также недавно в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно западного контингента на украинской территории.
7 января в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.
Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.
Тем временем Зеленский надеется получить ответ от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца.