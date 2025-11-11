Чи залишаться доплати вчителям після збільшення зарплат: що про це відомо

Дехто з українських вчителів висловлює занепокоєння через поширену низкою ЗМІ інформацію, буцімто після підвищення з 1 січня 2026 року заробітних плат з них "буде знята доплата", яку вони отримують зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію народного депутата, голови фінансового комітету ВРУ й секретаря Національної ради з відновлення України від наслідків війни Данила Гетманцева у Facebook.

Чи залишаться доплати після підвищення зарплат

"Отримую численні питання від вчителів про те, що в ЗМІ поширювалась інформація, начебто після підвищення з 1 січня заробітних плат на 30% з них буде знята доплата у 2 600 гривень, яку вони отримують зараз", - поділився нардеп.

З огляду на це він вирішив заспокоїти педагогів.

"Підвищення зарплат передбачено разом зі збереженням цієї доплати", - наголосив він.

Гетманцев уточнив, що:

залишиться і доплата, яка сплачується відповідно до постанови Кабінету міністрів;

буде і підвищення на 30% заробітних плат.

"Також нагадую, що ми перебуваємо в дискусії з урядом, боремося за те, щоб з 1 вересня наступного року вимога 61 статті закону України "Про освіту" все ж була виконана", - додав політик.

Він пояснив, що йдеться про те, щоб "всі вчителі отримували заробітну плату на рівні не меншому за 3 мінімальні заробітні плати".

"Переконаний, нам вдасться це зробити разом", - зауважив нардеп.

Публікація Гетманцева (скриншот: facebook.com/d.getmancev)

Насамкінець він попросив вчителів долучатися "до зазначених вимог".

"Пишіть мені у коментарях. Пишіть відеозвернення. Аби ми з вами могли об'єднати зусилля й врешті цю несправедливість, 10-річну несправедливість, виправити", - підсумував Гетманцев.

Про які доплати вчителям йдеться

Варто зазначити, що влітку в Міністерстві освіти й науки розповіли про зростання доплат для вчителів з 1 вересня 2025 року. Тоді українцям пояснили, що вони є обов'язковими для всіх педагогічних працівників шкіл.

Заступник міністра освіти й науки України Андрій Сташків нагадав, що минулого року урядом було (за ініціативи президента України) підтримано відповідне рішення й виділено додатково 12 млрд гривень на доплати вчителям за роботу в особливих умовах - під час війни.

Отже, доплата вчителям з цього навчального року становить 2000 гривень (2600 гривень до сплати податків) незалежно від навантаження. Тобто якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, сума зростає пропорційно.

Тим часом вчителі, які продовжують навчати дітей у прифронтових громадах, отримають підвищену щомісячну доплату - 4000 гривень.