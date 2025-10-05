Кабмін збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях: Свириденко розкрила деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

"У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь - тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна - в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях", - зауважила прем'єр.

Як повідомила Свириденко, відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

Воно стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах:

Дніпропетровської,

Донецької,

Запорізької,

Луганської,

Миколаївської,

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Чернігівської областей.

Кошти будуть нараховані в жовтні - за період з 1 вересня цього року.

У бюджеті на 2026 рік уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.

Прем'єр також привітала всіх українських вчителів з їх професійним святом - Днем Вчителя!

"Дякуємо кожному і кожній, хто навчає дітей і вкладає в це душу, за вашу стійкість та щоденну працю. Те, що наші вчителі залишаються з дітьми і продовжують навчати в умовах постійних тривог і обстрілів, впроваджують нові підходи - це приклад великої відповідальності й любові до своєї справи, до дітей. Завдання уряду - бути поруч та підтримувати. Над цим і працюємо", - наголосила вона.