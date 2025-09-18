ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мінфін назвав розмір зарплат вчителів після підвищення у 2026 році

Україна, Четвер 18 вересня 2025 09:04
UA EN RU
Мінфін назвав розмір зарплат вчителів після підвищення у 2026 році Фото: Зарплата вчителів зросте до 25 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України в проєкті держбюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям на 50%. У підсумку вони зростуть до 25 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію бюджету від Мінфіну.

За даними міністерства, на підвищення зарплат у 2026 році буде виділено 41,8 млрд гривень.
Мінфін назвав розмір зарплат вчителів після підвищення у 2026 році

Зарплати зростуть у два етапи - з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

У 2025 році середня зарплата вчителів становитиме 16 737 гривень. З 1 січня вони підвищаться до 21707 гривень, з 1 вересня - до 25 037 гривень.

Підвищення торкнеться 470 тисяч ставок педагогів.
Мінфін назвав розмір зарплат вчителів після підвищення у 2026 році

Водночас зарплати будуть нижчими, ніж в цілому по Україні у 2026 році, які за оцінками уряду зростуть до 30 032 гривень.

Підвищення зарплат

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив різко підвищити зарплати вчителям.

У проєкті державного бюджету передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами - 30% з 1 січня 2026 року та на 20% з 1 вересня 2026 року.

Зарплати вчителів одні з найнижчих в Україні. Зарплата в галузі "Освіта" в Україні в липні 2025 року складала 16 тисяч гривень при середній по Україні у 26,5 тисяч гривень.

Зараз уряд виплачує надбавки вчителям по 2 тисячі гривень без підвищення зарплат.

Раніше уряд в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 рік не планував різкого підвищення зарплат вчителям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Держбюджет
Новини
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі