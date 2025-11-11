Останутся ли доплаты учителям после увеличения зарплат: что об этом известно

Некоторые из украинских учителей выражают беспокойство из-за распространенной рядом СМИ информации, будто после повышения с 1 января 2026 года заработных плат с них "будет снята доплата", которую они получают сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата, главы финансового комитета ВРУ и секретаря Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны Даниила Гетманцева в Facebook.

Останутся ли доплаты после повышения зарплат

"Получаю многочисленные вопросы от учителей о том, что в СМИ распространялась информация, будто после повышения с 1 января заработных плат на 30% с них будет снята доплата в 2 600 гривен, которую они получают сейчас", - поделился нардеп.

Учитывая это, он решил успокоить педагогов.

"Повышение зарплат предусмотрено вместе с сохранением этой доплаты", - подчеркнул он.

Гетманцев уточнил, что:

останется и доплата, которая платится в соответствии с постановлением Кабинета министров;

будет и повышение на 30% заработных плат.

"Также напоминаю, что мы находимся в дискуссии с правительством, боремся за то, чтобы с 1 сентября следующего года требование 61 статьи закона Украины "Об образовании" все же было выполнено", - добавил политик.

Он объяснил, что речь идет о том, чтобы "все учителя получали заработную плату на уровне не менее 3 минимальных заработных плат".

"Убежден, нам удастся это сделать вместе", - отметил нардеп.

Публикация Гетманцева (скриншот: facebook.com/d.getmancev)

В завершение он попросил учителей участвовать "в указанных требованиях".

"Пишите мне в комментариях. Пишите видеообращения. Чтобы мы с вами могли объединить усилия и в конце концов эту несправедливость, 10-летнюю несправедливость, исправить", - подытожил Гетманцев.

О каких доплатах учителям идет речь

Стоит отметить, что летом в Министерстве образования и науки рассказали о росте доплат для учителей с 1 сентября 2025 года. Тогда украинцам объяснили, что они являются обязательными для всех педагогических работников школ.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив напомнил, что в прошлом году правительством было (по инициативе президента Украины) поддержано соответствующее решение и выделено дополнительно 12 млрд гривен на доплаты учителям за работу в особых условиях - во время войны.

Итак, доплата учителям с этого учебного года составляет 2000 гривен (2600 гривен до уплаты налогов) независимо от нагрузки. То есть если учитель работает больше, чем на ставку, сумма возрастает пропорционально.

Между тем учителя, которые продолжают учить детей в прифронтовых громадах, получат повышенную ежемесячную доплату - 4000 гривен.