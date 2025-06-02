Обов'язково для всіх: у МОН сказали, як зростуть доплати вчителям з вересня

Доплати вчителям в Україні зростуть з 1 вересня 2025 року. Вони є обов'язковими для всіх педагогічних працівників шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника міністра освіти й науки України Андрія Сташківа під час прес-брифінгу МОН про підсумки шкільного навчального року.

Про які доплати вчителям йдеться

Урядовець розповів, що зарплата вчителів і робота над цим напрямком - дуже чутлива і непроста тема.

"Адже в умовах воєнного стану значна частина доходів державного бюджету це є допомога донорів і партнерів. У тому числі - і на виплати соціальні, які здійснюються з державного бюджету", - пояснив Сташків.

Він зауважив, що "зарплата вчителів, знову ж таки, це цей напрям".

"Ми маємо понад 103 млрд гривень в державному бюджеті, які передбачені на зарплати вчителів. Зарплата зростає, так само як і зростають соціальні стандарти. Проте, очевидно, цього не достатньо", - повідомив заступник міністра.

Водночас він нагадав, що минулого року урядом було (за ініціативи президента України) підтримано відповідне рішення і виділено додатково ще 12 млрд гривень на доплати вчителям за роботу в особливих умовах.

"Несприятливих умовах, які викликані умовами війни", - уточнив посадовець.

Додаткові інвестиції в освіту і зарплату вчителям (фото: Василина Копитко, РБК-Україна)

Як саме зростуть доплати восени

Сташків нагадав, що з 1 січня всім вчителям без винятку - всім педагогічним працівникам, які працюють у закладах загальної середньої освіти - була встановлена відповідна доплата в розмірі 1300 гривень (або 1000 гривень - на руки) - незалежно від педагогічного навантаження.

"Тобто навіть якщо вчитель має в школі один або два уроки на тиждень, все одно він отримує 1000 гривень. Вчитель, який має більше ніж ставку, отримує пропорційно більше", - пояснив експерт.

За його словами, з 1 вересня 2025 року ця доплата буде становити вже 2600 гривень (або 2000 - на руки).

"Що, знову ж таки, дозволить незначно, небагато, не так, як би хотілося, але все ж таки збільшити ті доходи, які отримують наші вчителі", - зауважив заступник міністра.

Доплати для вчителів України у 2025 році (фото: Василина Копитко, РБК-Україна)

Чи залежать доплати від бюджетів громад

За словами Сташківа, ці доплати для вчителів є обов'язковими для кожного.

"Для всіх педагогічних працівників наших шкіл - незалежно від того, чи мають кошти громади, чи ні", - наголосив урядовець.

Він пояснив, що це - "окрема субвенція, яка має свій код".

"Вона окремо розраховується для кожного педагогічного працівника. І окремо надходить із державного бюджету до місцевих бюджетів", - зауважив посадовець.

Крім того, він нагадав, що така доплата є пропорційною.

"Тобто чим більше вчитель має годин у школі, тим більше, відповідно, доплати він отримає. Але не менше тисячі. І її ріст закладено вже у цьому році. І відповідні кошти закладені у державному бюджеті", - розповів заступник міністра.

Насамкінець він повідомив, що ці кошти вже розподілені на перше півріччя.

"Ми зараз, із 1 вересня, розподілимо додатково кошти для того, щоб кожен вчитель отримав цю доплату", - підсумував Сташків.