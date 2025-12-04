Чи втратять вчителі доплати через підвищення зарплат: в МОН розкрили деталі

Вчителі висловлювали занепокоєння, що нібито після підвищення заробітних плат з 1 січня 2026 року для них можуть скасувати додаткові виплати. У відомстві запевняють, що підвищення зарплат не вплине на доплату за роботу в несприятливих умовах праці, яку вчителі почали отримувати у 2025 році.

З 1 вересня 2025 року педагоги отримують:

2 000 гривень доплати (2 600 гривень до оподаткування);

4 000 гривень (5 200 гривень до оподаткування) - для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях.

У МОН наголошують, що ці виплати зберігаються без змін і діятимуть до завершення воєнного стану. Після його скасування доплата продовжить виплачуватися до кінця того календарного року, в якому воєнний стан буде припинено.