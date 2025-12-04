Потеряют ли учителя доплаты из-за повышения зарплат: в МОН раскрыли детали

В госбюджете на 2026 год заложено увеличение расходов на оплату труда педагогов, в частности повышение зарплат учителей на 30% с 1 января. В Министерстве образования и науки Украины (МОН) уверяют, что это не повлияет на доплаты.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в МОН.
Учителя выражали беспокойство, что якобы после повышения заработных плат с 1 января 2026 года для них могут отменить дополнительные выплаты. В ведомстве уверяют, что повышение зарплат не повлияет на доплату за работу в неблагоприятных условиях труда, которую учителя начали получать в 2025 году.
С 1 сентября 2025 года педагоги получают:
В МОН отмечают, что эти выплаты сохраняются без изменений и будут действовать до завершения военного положения. После его отмены доплата продолжит выплачиваться до конца того календарного года, в котором военное положение будет прекращено.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство приняло три реформы в образовательной сфере. Одна из них приравнивает педагогический стаж украинских учителей, которые временно работают за границей, и позволяет засчитывать преподавательскую деятельность от 180 часов в год для надбавки.
Также мы рассказывали о запуске правительством программы "Деньги ходят за учителем", в рамках которой каждому педагогу на виртуальный счет будут начислять 1500 гривен для профессионального развития. Средства можно будет использовать на учебные курсы через государственную цифровую платформу.