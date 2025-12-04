Потеряют ли учителя доплаты из-за повышения зарплат: в МОН раскрыли детали

Учителя выражали беспокойство, что якобы после повышения заработных плат с 1 января 2026 года для них могут отменить дополнительные выплаты. В ведомстве уверяют, что повышение зарплат не повлияет на доплату за работу в неблагоприятных условиях труда, которую учителя начали получать в 2025 году.

С 1 сентября 2025 года педагоги получают:

2 000 гривен доплаты (2 600 гривен до налогообложения);

4 000 гривен (5 200 гривен до налогообложения) - для учителей, которые работают очно на прифронтовых территориях.

В МОН отмечают, что эти выплаты сохраняются без изменений и будут действовать до завершения военного положения. После его отмены доплата продолжит выплачиваться до конца того календарного года, в котором военное положение будет прекращено.