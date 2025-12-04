Уряд впровадив три нові реформи у сфері освіти: кому розраховувати на підтримку

Кабінет міністрів впровадив три нові реформи в освітній галузі, які направлені на підтримку вчителів, викладачів на науковців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

За її словами, уряд забезпечить рівні умови для зарахування педагогічного стажу, що є 1 реформою. Свириденко також зазначила, що рішення важливе для захисту професійних прав тисячі українських вчителів, які через війну тимчасово працюють за кордоном.

"До стажу для надбавки за вислугу років зараховуватиметься викладацька діяльність від 180 годин на рік, якщо є документальне підтвердження. І стосуватиметься роботи на період воєнного стану та року після його завершення", - заявила глава уряду.

Щодо 2 реформи, уряд запускає експериментальний проєкт у системі професійної освіти. Частину коледжів з 2026 року буде реорганізовано у комунальні некомерційні товариства з більшою автономією в управлінні та фінансах, каже Свириденко.

"Паралельно тестуємо нову методику розрахунку вартості освітніх послуг, яка дасть громадам прозорий механізм їх закупівлі. Експеримент триватиме два роки і стане першим етапом практичного впровадження положень нового Закону "Про професійну освіту", - повідомила прем'єр.

3 реформа - уряд ухвалив Концепцію "Національна система дослідників України" для індивідуальної підтримки вчених й розвитку науки.

"Запроваджуємо єдині правила оцінювання роботи науковців. Публікації, патенти, участь у грантах, експертна діяльність та міжнародна співпраця будуть відображені у Національній електронній науково-інформаційній системі", - написала Свириденко.

Вона додала, що дані використовуватимуться у розподілі фінансування, атестації установ, кадровій політиці, що забезпечить додаткову підтримку кращих науковців, а університетам - ефективну роботу з кадрами. Для молодих учених буде сформовано окремий рейтинг.

Реалізація Концепції почнеться у 2026 році.