Бюджет-2026 передбачає підвищення зарплат вчителям майже на третину

У державному бюджеті на 2026 рік закладено більше коштів на зарплати освітян. Передбачено їх зростання на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

Свириденко додала, що український уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня наступного року.

" Зокрема 195,3 млрд гривень (+55,4 млрд гривень до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року ", - повідомила прем'єр.

Загалом у держбюджеті передбачено 273,9 млрд гривень на зарплати вчителям (+75 млрд гривень до 2025 року).

Прийняття держбюджету на 2026 рік

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Свої голоси "за" за прийняття документа у другому читанні та в цілому віддали 257 народних депутатів.

Доходи бюджету складуть 2,918 трлн гривень при витратах у 4,781 трлн гривень. Пріоритет - оборона та соціальна сфера. Дефіцит бюджету в другому читанні збільшили майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн, що становить 18,5% ВВП.

Більша частина грошей піде на армію - 2,8 трлн гривень, що становить майже 60% усіх видатків.

Зазначимо, проєкт держбюджету України на наступний рік був схвалений урядом та поданий до парламенту у вересні.

31 жовтня 2025 року Рада підтримала документ у першому читанні за основу. Після цього Кабінет міністрів доопрацював його з урахуванням рекомендацій профільного Комітету ВРУ.

За Бюджетним кодексом Верховна Рада повинна була ухвалити держбюджет у другому читанні до 20 листопада. Прийняття в цілому мало відбутись не пізніше 1 грудня 2025 року (конституційна вимога для набрання чинності з 1 січня).