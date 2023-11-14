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Чи вигідне Китаю затягування війни в Україні, - відповідь посла Японії

Вівторок 14 листопада 2023 09:34
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Чи вигідне Китаю затягування війни в Україні, - відповідь посла Японії Фото: посол Японії Мацуда Кунінорі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін, Мілан Лєліч

Затягування широкомасштабної війни Росії проти України навряд чи відповідає інтересам Китаю, оскільки дестабілізація міжнародної обстановки створює для Пекіна складну ситуацію та заважає, зокрема, займатися питаннями економічного розвитку в країні.

Про це розповів посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі в інтерв'ю РБК-Україна.

Дипломат висловив сумніви, що КНР справді хоче, щоб повномасштабна військова агресія РФ проти України тривала тривалий час.

"Китай, як і багато країн, отримує вигоду зі стабільної міжнародної обстановки, в якій Китай насамперед може сконцентруватися на економічному розвитку та зростанні добробуту. Довготривала війна створює складну ситуацію для Китаю", - зазначив він.

Кунінорі при цьому додав, що ніколи не спілкувався з китайськими керівниками, проте, виходячи з багатьох опублікованих матеріалів, вважає, що Пекін бажає якнайшвидшого закінчення війни.

"Ми пам'ятаємо, що торік Китай опублікував мирний план із 12 пунктів. Зауважу, що до цих 12 пунктів не входить найголовніше, а саме – виведення російських військ з території України у її міжнародно визнаних кордонах у 1991 році, включаючи Крим", – розповів дипломат.

Японський посол нагадав, що президент України Володимир Зеленський називав план Китаю з 12 пунктів неприйнятним у тому випадку, якщо він не включатиме виведення російських військ за міжнародно визнаний кордон країни.

"І ми повністю розуміємо та підтримуємо цю точку зору", - наголошує Кунінорі.

Він додав, що Китай як один із сусідів РФ та як один із постійних членів Ради Безпеки ООН "може вжити більш відповідальних заходів у цій війні".

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Офіційно влада Китаю заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо широкомасштабної війни РФ проти України. Також раніше Пекін був запідозрений у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію.

При цьому Пентагон нещодавно оприлюднив звіт, який доводить, що Росія масово закуповує у Китаю дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження.

Нагадаємо, що Китай висловив бажання бути миротворцем та запропонував свій "мирний план" для України. Проте українська влада його розкритикувала.

Раніше в жовтні секретар РНБО Олексій Данілов відкинув можливість припинення вогню в Україні за посередництва Китаю.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що комунікація між Україною та Китаєм є непростою, проте Київ працює над покращенням відносин та над організацією зустрічі президентів країн.

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Японія Китай Війна Росії проти України
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