Чи вигідне Китаю затягування війни в Україні, - відповідь посла Японії

Затягування широкомасштабної війни Росії проти України навряд чи відповідає інтересам Китаю, оскільки дестабілізація міжнародної обстановки створює для Пекіна складну ситуацію та заважає, зокрема, займатися питаннями економічного розвитку в країні.

Про це розповів посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі в інтерв'ю РБК-Україна .

Дипломат висловив сумніви, що КНР справді хоче, щоб повномасштабна військова агресія РФ проти України тривала тривалий час.

"Китай, як і багато країн, отримує вигоду зі стабільної міжнародної обстановки, в якій Китай насамперед може сконцентруватися на економічному розвитку та зростанні добробуту. Довготривала війна створює складну ситуацію для Китаю", - зазначив він.

Кунінорі при цьому додав, що ніколи не спілкувався з китайськими керівниками, проте, виходячи з багатьох опублікованих матеріалів, вважає, що Пекін бажає якнайшвидшого закінчення війни.

"Ми пам'ятаємо, що торік Китай опублікував мирний план із 12 пунктів. Зауважу, що до цих 12 пунктів не входить найголовніше, а саме – виведення російських військ з території України у її міжнародно визнаних кордонах у 1991 році, включаючи Крим", – розповів дипломат.

Японський посол нагадав, що президент України Володимир Зеленський називав план Китаю з 12 пунктів неприйнятним у тому випадку, якщо він не включатиме виведення російських військ за міжнародно визнаний кордон країни.

"І ми повністю розуміємо та підтримуємо цю точку зору", - наголошує Кунінорі.

Він додав, що Китай як один із сусідів РФ та як один із постійних членів Ради Безпеки ООН "може вжити більш відповідальних заходів у цій війні".

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Офіційно влада Китаю заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо широкомасштабної війни РФ проти України. Також раніше Пекін був запідозрений у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію.

При цьому Пентагон нещодавно оприлюднив звіт, який доводить, що Росія масово закуповує у Китаю дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження.

Нагадаємо, що Китай висловив бажання бути миротворцем та запропонував свій "мирний план" для України. Проте українська влада його розкритикувала.

Раніше в жовтні секретар РНБО Олексій Данілов відкинув можливість припинення вогню в Україні за посередництва Китаю.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що комунікація між Україною та Китаєм є непростою, проте Київ працює над покращенням відносин та над організацією зустрічі президентів країн.