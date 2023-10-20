ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай масово постачає РФ дрони та стрілецьку зброю: Пентагон показав звіт

Вашингтон, П'ятниця 20 жовтня 2023 12:13
UA EN RU
Китай масово постачає РФ дрони та стрілецьку зброю: Пентагон показав звіт Фото: Китай масово постачає Росії дрони (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай, попри свої заперечення, постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства оборони США про Китай.

Пентагон проаналізував дані російської митниці, які показали, що як державні, так і приватні компанії продають Росії цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі незначні військові товари.

За даними США, йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Окрему увагу Пентагон приділив дронам, оскільки великий і нерегульований ринок безпілотників у Китаї дозволив росіянам закуповувати коптери. Мова йде про невеликі дрони та БПЛА подвійного призначення, які російські військові використовують для війни проти України.

У період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали Росії дронів та запчастин до них на 12 млн доларів. Окупанти використовують їх для спостереження та ударів.

У серпні 2023 року Китай заявив, що вперше запровадить контроль за ринком безпілотників. Цьому передував міжнародний тиск щодо використання цивільних дронів у загарбницькій війні проти України.

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін запідозрили у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію.

Китай також не надає Україні військової допомоги, а російське вторгнення називає "конфліктом".

Проте Пекін заявив про своє бажання бути миротворцем та представив свій "мирний план", хоча його розкритикували в Україні, ЄС та США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай дрони Війна Росії проти України
NEWS
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ