Китай передавав РФ запчастини для військових гелікоптерів в обхід санкцій, - CNN

2022 року Китай відправляв деталі для російських вертольотів військового призначення компанії в РФ, яка перебуває в списку санкцій США за причетність до війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Митні документи, які потрапили у розпорядження журналістів, свідчать, що протягом минулого року пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше 12 вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів та радіообладнання класу "повітря-земля", російській фірмі, на яку в США наклали санкції за причетність до війни проти України

Повідомляється, що більшість китайських деталей для гелікоптерів мали маркування для використання у багатоцільовому гелікоптері Мі-171Е. Три поставки також були відзначені як деталі російського Мі-171Ш, військово-транспортного вертольота, який може бути оснащений озброєнням та використовувався у війні Росії проти України.