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Китай передавав РФ запчастини для військових гелікоптерів в обхід санкцій, - CNN

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Субота 11 березня 2023 01:37
Китай передавав РФ запчастини для військових гелікоптерів в обхід санкцій, - CNN Фото: Китай передавав РФ запчастини для військових гелікоптерів в обхід санкцій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

2022 року Китай відправляв деталі для російських вертольотів військового призначення компанії в РФ, яка перебуває в списку санкцій США за причетність до війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Митні документи, які потрапили у розпорядження журналістів, свідчать, що протягом минулого року пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше 12 вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів та радіообладнання класу "повітря-земля", російській фірмі, на яку в США наклали санкції за причетність до війни проти України

Повідомляється, що більшість китайських деталей для гелікоптерів мали маркування для використання у багатоцільовому гелікоптері Мі-171Е. Три поставки також були відзначені як деталі російського Мі-171Ш, військово-транспортного вертольота, який може бути оснащений озброєнням та використовувався у війні Росії проти України.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Китай все ще розглядає можливість надання Росії зброї для ведення війни проти України. США попередили Пекін про наслідки.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти низки китайських компаній, які підтримують програму створення БПЛА в Ірані.

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