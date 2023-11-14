Выгодно ли Китаю затягивание войны в Украине, - ответ посла Японии

Затягивание широкомасштабной войны России против Украины вряд ли отвечает интересам Китая, так как дестабилизация международной обстановки создает для Пекина сложную ситуацию и мешает, в частности, заниматься вопросами экономического развития в стране.

Об этом рассказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в интервью РБК-Украина .

Дипломат высказал сомнения, что КНР действительно хочет, чтобы полномасштабная военная агрессия РФ против Украины продолжалась длительное время.

"Китай, как и многие страны, извлекает выгоду из стабильной международной обстановки, в которой Китай, в первую очередь, может сконцентрироваться на экономическом развитии и росте благосостояния. Длительная война создает сложную ситуацию для Китая", - отметил он.

Кунинори при этом добавил, что никогда не общался с китайскими руководителями, но, исходя из множества опубликованных материалов, считает, что Пекин желает скорейшего окончания войны.

"Мы помним, что в прошлом году Китай опубликовал мирный план из 12 пунктов. Замечу, что в эти 12 пунктов не входит самое главное, а именно - вывод российских войск с территории Украины в ее международно-признанных границах в 1991 году, включая Крым", - рассказал дипломат.

Японский посол напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский называл план Китая из 12 пунктов неприемлемым в том случае, если он не будет включать в себя вывод российских войск за международно признанную границу страны.

"И мы полностью понимаем и поддерживаем эту точку зрения", - подчеркивает Кунинори.

Он добавил, что Китай как один из соседей РФ и как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН "может принять более ответственные меры в этой войне".

Позиция Китая по войне РФ против Украины

Официально власти Китая заявляют, что якобы занимают нейтральную позицию по широкомасштабной войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию.

При этом Пентагон недавно обнародовал отчет, доказывающий, что Россия массово закупает у Китая дроны, стрелковое оружие и защитное снаряжение.

Напомним, что Китай выразил желание быть миротворцем и предложил свой "мирный план" для Украины. Однако украинские власти его раскритиковали.

Ранее в октябре секретарь СНБО Алексей Данилов отверг возможность прекращения огня в Украине при посредничестве Китая.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что коммуникация между Украиной и Китаем является непростой, однако Киев работает над улучшением отношений, и над организацией встречи президентов стран.