Єрмак розповів про непросту комунікацію України з Китаєм

Комунікація між Україною та Китаєм є непростою, проте Київ працює над покращенням відносин, а також над організацією зустрічі президентів країн Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника Наталі Мосейчук.

Як зазначив голова ОП, раніше були "дві дуже гарні розмови" українських та китайських лідерів.

"Ми працюємо над цими відносинами. Вони дуже важливі", - наголосив Єрмак.

Коментуючи відсутність Китаю на мирних самітах щодо України в Джидді та Мальті, чиновник звернув увагу, що Пекін бере участь у таких переговорах на рівні послів.

"Тут вони надіслали офіційного листа, що цього разу вони не зможуть взяти участь", - розповів він.

Також Єрмак висловив думку, що китайська сторона братиме участь у подібних зустрічах у майбутньому.

"Ще раз - комунікація непроста. На жаль, у минулому багато чого було, що привело до того, що відношення сьогодні такі. Ми працюємо над тим, щоб вони були кращими. Китай - великий гравець сьогодні, але є дуже багато аргументів, які є дуже сильними для того, щоб наші відносини стали набагато кращими. Думаю, найближчим часом ми побачимо дуже позитивну тенденцію", - сказав чиновник.

Такий прогрес можливий, у тому числі, і після зустрічі американського президента Джо Байдена і лідера КНР, вважає Єрмак.

"У тому числі й після цього. І дуже важливо, щоб відбулася зустріч між президентом Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном ... Ми працюємо над цим", - пояснює він.

Єрмак уточнив, що глава держави поставив завдання команді Міністерства закордонних справ та ОП "зробити все необхідне", щоб найближчим часом Зеленський мав особисті зустрічі з лідерами так званого Global South, який включає Індію, Китай, Бразилію.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо широкомасштабної війни РФ проти України. Також раніше Пекін був запідозрений у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію.

При цьому Пентагон нещодавно оприлюднив звіт, який доводить, що Росія масово закуповує у Китаю дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження.

Нагадаємо, що Китай висловив бажання бути миротворцем та запропонував свій "мирний план" для України. Проте українська влада його розкритикувала.

Раніше в жовтні секретар РНБО Олексій Данілов відкинув можливість припинення вогню в Україні за посередництва Китаю.