Чи відкриють у метро Києва вбиральні? Що і коли може змінитись для пасажирів

Влітку на сайті Київської міської ради з'явилась петиція, що пропонувала дозволити пасажирам відвідування вбиралень у столичному метро. Відповідаючи на неї, мер міста Віталій Кличко повідомив: у штатному режимі роботи метрополітену доступ сторонніх осіб до службових приміщень заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідь Київського міського голови на електронну петицію.
Згідно з оприлюдненою відповіддю на петицію, проектування та будівництво нових, реконструкція й технічне переоснащення наявних ліній, окремих споруд і пристроїв метрополітену відбувається відповідно до державних будівельних норм (які затверджуються Міністерством розвитку громад та територій України).
При цьому державними будівельними нормами, які діяли на час проектування та введення в експлуатацію наявних споруд метрополітену, не було передбачено облаштування громадських вбиралень.
Тобто наявні на станціях вбиральні:
У штатному режимі роботи метрополітену доступ сторонніх осіб до службових приміщень є забороненим - через архітектурно-планувальні та інженерно-технічні особливості станцій (відповідно до Правил технічної експлуатації метрополітенів України).
Крім цього, згідно з відповіддю на петицію, в умовах воєнного стану введення доступу до службових зон станцій метрополітену без належного контролю є неприйнятним з огляду на питання безпеки громадськості.
Отже, контрольоване забезпечення доступу до службових санітарних вузлів наявним експлуатаційним персоналом станцій метрополітену є неможливим.
"Водночас відзначимо, що під час повітряної тривоги на станціях метрополітену, які використовуються як укриття для населення, забезпечується вільний та безоплатний доступ до службових санітарних вузлів", - наголошується у відповіді Кличка.
Виходячи з відповіді на петицію, під час нового будівництва та реконструкції - має бути передбачене розміщення санітарних вузлів у межах вестибюля станції.
Уточнюється, що у складних умовах під час реконструкції станції допускається влаштування санітарних вузлів:
"У такому разі санітарні вузли повинні мати окрему від метрополітену систему побутової каналізації", - наголошується у документі.
Повідомляється також, що у ході поточного планування розміщення санітарних вузлів (з урахуванням доступності для маломобільних груп населення) було запроектоване у рамках будівництва:
Йдеться про ділянку Сирецько-Печерської лінії метрополітену - від станції "Сирець" у напрямку житлового масиву "Виноградар".
"Більш того, санітарні вузли також облаштовуватимуться під час проведення комплексних капітальних ремонтів станцій метрополітену з урахуванням їх індивідуальних конструктивних особливостей", - підсумовується у відповіді Кличка.
Нагадаємо, електронну петицію, що пропонувала дозволити відвідування вбиралень у метрополітені столиці пасажирам, було опубліковано на сайті Київської міської ради 15 липня 2025 року.
У ній наголошувалось, що київський метрополітен - один із найважливіших видів транспорту для мешканців і гостей столиці, проте неможливість використання вбиралень створює серйозні незручності для пасажирів (особливо враховуючи пересадки та довгі переїзди між районами).
З огляду на це українці просили місцеву владу відкрити доступ до туалету на кожній станції метро.
При цьому уточнювалось, що забезпечити чистоту та обслуговування можна було би, запровадивши символічну плату за користування такою послугою.
