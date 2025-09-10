Чи відкриють у метро Києва вбиральні? Що і коли може змінитись для пасажирів

Чому в метро Києва немає вбиралень для пасажирів

Згідно з оприлюдненою відповіддю на петицію, проектування та будівництво нових, реконструкція й технічне переоснащення наявних ліній, окремих споруд і пристроїв метрополітену відбувається відповідно до державних будівельних норм (які затверджуються Міністерством розвитку громад та територій України).

При цьому державними будівельними нормами, які діяли на час проектування та введення в експлуатацію наявних споруд метрополітену, не було передбачено облаштування громадських вбиралень.

Тобто наявні на станціях вбиральні:

належать до службових приміщень;

призначені для працівників комунального підприємства "Київський метрополітен".

Чи можуть пускати пасажирів до службових вбиралень

У штатному режимі роботи метрополітену доступ сторонніх осіб до службових приміщень є забороненим - через архітектурно-планувальні та інженерно-технічні особливості станцій (відповідно до Правил технічної експлуатації метрополітенів України).

Крім цього, згідно з відповіддю на петицію, в умовах воєнного стану введення доступу до службових зон станцій метрополітену без належного контролю є неприйнятним з огляду на питання безпеки громадськості.

Отже, контрольоване забезпечення доступу до службових санітарних вузлів наявним експлуатаційним персоналом станцій метрополітену є неможливим.

"Водночас відзначимо, що під час повітряної тривоги на станціях метрополітену, які використовуються як укриття для населення, забезпечується вільний та безоплатний доступ до службових санітарних вузлів", - наголошується у відповіді Кличка.

Чи заплановані вбиральні на нових ділянках метро

Виходячи з відповіді на петицію, під час нового будівництва та реконструкції - має бути передбачене розміщення санітарних вузлів у межах вестибюля станції.

Уточнюється, що у складних умовах під час реконструкції станції допускається влаштування санітарних вузлів:

або у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації;

або поряд зі станцією на поверхні землі.

"У такому разі санітарні вузли повинні мати окрему від метрополітену систему побутової каналізації", - наголошується у документі.

Повідомляється також, що у ході поточного планування розміщення санітарних вузлів (з урахуванням доступності для маломобільних груп населення) було запроектоване у рамках будівництва:

станції метрополітену "Мостицька";

станції метрополітену "Варшавська".

Йдеться про ділянку Сирецько-Печерської лінії метрополітену - від станції "Сирець" у напрямку житлового масиву "Виноградар".

"Більш того, санітарні вузли також облаштовуватимуться під час проведення комплексних капітальних ремонтів станцій метрополітену з урахуванням їх індивідуальних конструктивних особливостей", - підсумовується у відповіді Кличка.