У Києві просять ввести важливу зміну в роботі метро за "символічну плату": про що йдеться
На сайті Київської міської ради опубліковано електронну петицію, що пропонує дозволити відвідування вбиралень у метрополітені столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.
Про що саме йдеться у петиції
Автор Дарина Якушко опублікувала електронну петицію №13646 зранку 15 липня 2025 року.
У ній наголошується, що київський метрополітен - один із найважливіших видів транспорту для мешканців і гостей столиці.
"Щодня метро перевозить тисячі пасажирів, але при цьому доступ до вбиралень для них залишається неможливим (за виключенням - повітряні тривоги)", - йдеться у тексті документа.
Уточнюється, що вбиральні є на всіх станціях, проте вони призначені лише для персоналу.
"До речі, присутні вони найчастіше при вході та у самих тунелях", - зауважила автор петиції.
За словами Якушко, неможливість використання вбиралень створює серйозні незручності для пасажирів. Особливо якщо врахувати пересадки та довгі переїзди між районами.
"Відсутність можливості скористатися туалетом у публічному просторі - це не лише порушення базових побутових потреб, а й питання гідності. Подібна практика давно змінена в більшості європейських міст, де туалети в метро є стандартом", - наголошується у документі.
З огляду на це автор петиції пропонує відкрити доступ до туалету на кожній станції метрополітену Києва.
"Забезпечити чистоту та обслуговування можливо, запровадивши символічну плату за користування (5-10 гривень)", - підсумовується у документі.
Варто зазначити, що станом на 11:10 22 липня електронна петиція набрала 3113 підписів (із 6 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 52 дні.
Електронна петиція №13646 (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким є насправді інтервал руху поїздів у метро Києва, а також як пасажирам поводитись у підземці й що робити при падінні на колії.
Крім того, ми пояснювали, чому метро на столичну Троєщину могли збудувати ще за часів СРСР, але цього не сталося.
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