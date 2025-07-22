У Києві просять ввести важливу зміну в роботі метро за "символічну плату": про що йдеться

На сайті Київської міської ради опубліковано електронну петицію, що пропонує дозволити відвідування вбиралень у метрополітені столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію .

Про що саме йдеться у петиції

Автор Дарина Якушко опублікувала електронну петицію №13646 зранку 15 липня 2025 року.

У ній наголошується, що київський метрополітен - один із найважливіших видів транспорту для мешканців і гостей столиці.

"Щодня метро перевозить тисячі пасажирів, але при цьому доступ до вбиралень для них залишається неможливим (за виключенням - повітряні тривоги)", - йдеться у тексті документа.

Уточнюється, що вбиральні є на всіх станціях, проте вони призначені лише для персоналу.

"До речі, присутні вони найчастіше при вході та у самих тунелях", - зауважила автор петиції.

За словами Якушко, неможливість використання вбиралень створює серйозні незручності для пасажирів. Особливо якщо врахувати пересадки та довгі переїзди між районами.

"Відсутність можливості скористатися туалетом у публічному просторі - це не лише порушення базових побутових потреб, а й питання гідності. Подібна практика давно змінена в більшості європейських міст, де туалети в метро є стандартом", - наголошується у документі.

З огляду на це автор петиції пропонує відкрити доступ до туалету на кожній станції метрополітену Києва.

"Забезпечити чистоту та обслуговування можливо, запровадивши символічну плату за користування (5-10 гривень)", - підсумовується у документі.

Варто зазначити, що станом на 11:10 22 липня електронна петиція набрала 3113 підписів (із 6 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 52 дні.

Електронна петиція №13646 (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)