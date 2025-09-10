RU

Общество Образование Деньги Изменения

Откроют ли в метро Киева уборные? Что и когда может измениться для пассажиров

Туалетов для пассажиров в метро Киева пока нет (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Летом на сайте Киевского городского совета появилась петиция, которая предлагала разрешить пассажирам посещение туалетов в столичном метро. Отвечая на нее, мэр города Виталий Кличко сообщил: в штатном режиме работы метрополитена доступ посторонних лиц в служебные помещения запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Киевского городского главы на электронную петицию.

Почему в метро Киева нет уборных для пассажиров

Согласно обнародованному ответу на петицию, проектирование и строительство новых, реконструкция и техническое переоснащение существующих линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена происходит в соответствии с государственными строительными нормами (которые утверждаются Министерством развития общин и территорий Украины).

При этом государственными строительными нормами, которые действовали на время проектирования и ввода в эксплуатацию существующих сооружений метрополитена, не было предусмотрено обустройство общественных туалетов.

То есть имеющиеся на станциях уборные:

  • относятся к служебным помещениям;
  • предназначены для работников коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Могут ли пускать пассажиров в служебные уборные

В штатном режиме работы метрополитена доступ посторонних лиц в служебные помещения запрещен - из-за архитектурно-планировочных и инженерно-технических особенностей станций (в соответствии с Правилами технической эксплуатации метрополитенов Украины).

Кроме того, согласно ответу на петицию, в условиях военного положения введение доступа к служебным зонам станций метрополитена без надлежащего контроля неприемлемо, учитывая вопрос безопасности общественности.

Следовательно, контролируемое обеспечение доступа к служебным санитарным узлам имеющимся эксплуатационным персоналом станций метрополитена невозможно.

"В то же время отметим, что во время воздушной тревоги на станциях метрополитена, которые используются как укрытие для населения, обеспечивается свободный и бесплатный доступ к служебным санитарным узлам", - подчеркивается в ответе Кличко.

Запланированы ли уборные на новых участках метро

Исходя из ответа на петицию, во время нового строительства и реконструкции - должно быть предусмотрено размещение санитарных узлов в пределах вестибюля станции.

Уточняется, что в сложных условиях при реконструкции станции допускается устройство санитарных узлов:

  • либо в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации;
  • либо рядом со станцией на поверхности земли.

"В таком случае санитарные узлы должны иметь отдельную от метрополитена систему бытовой канализации", - отмечается в документе.

Сообщается также, что в ходе текущего планирования размещение санитарных узлов (с учетом доступности для маломобильных групп населения) было запроектировано в рамках строительства:

  • станции метрополитена "Мостицкая";
  • станции метрополитена "Варшавская".

Речь идет об участке Сырецко-Печерской линии метрополитена - от станции "Сырец" в направлении жилого массива "Виноградарь".

"Более того, санитарные узлы также будут обустраиваться во время проведения комплексных капитальных ремонтов станций метрополитена с учетом их индивидуальных конструктивных особенностей", - подытоживается в ответе Кличко.

Напомним, электронную петицию, которая предлагала разрешить посещение туалетов в метрополитене столицы пассажирам, было опубликовано на сайте Киевского городского совета 15 июля 2025 года.

В ней подчеркивалось, что киевский метрополитен - один из важнейших видов транспорта для жителей и гостей столицы, однако невозможность использования туалетов создает серьезные неудобства для пассажиров (особенно учитывая пересадки и длинные переезды между районами).

Исходя из этого, украинцы просили местные власти открыть доступ к туалету на каждой станции метро.

При этом уточнялось, что обеспечить чистоту и обслуживание можно было бы, введя символическую плату за пользование такой услугой.

Между тем мы рассказывали, каков на самом деле интервал движения поездов в метро Киева, как пассажирам вести себя в подземке и что делать при падении на пути.

Читайте также, кого метрополитен Киева приглашает на бесплатные курсы с 9 тысячами стипендии и до какого числа нужно успеть подать заявку на обучение.

