Откроют ли в метро Киева уборные? Что и когда может измениться для пассажиров

Почему в метро Киева нет уборных для пассажиров

Согласно обнародованному ответу на петицию, проектирование и строительство новых, реконструкция и техническое переоснащение существующих линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена происходит в соответствии с государственными строительными нормами (которые утверждаются Министерством развития общин и территорий Украины).

При этом государственными строительными нормами, которые действовали на время проектирования и ввода в эксплуатацию существующих сооружений метрополитена, не было предусмотрено обустройство общественных туалетов.

То есть имеющиеся на станциях уборные:

относятся к служебным помещениям;

предназначены для работников коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Могут ли пускать пассажиров в служебные уборные

В штатном режиме работы метрополитена доступ посторонних лиц в служебные помещения запрещен - из-за архитектурно-планировочных и инженерно-технических особенностей станций (в соответствии с Правилами технической эксплуатации метрополитенов Украины).

Кроме того, согласно ответу на петицию, в условиях военного положения введение доступа к служебным зонам станций метрополитена без надлежащего контроля неприемлемо, учитывая вопрос безопасности общественности.

Следовательно, контролируемое обеспечение доступа к служебным санитарным узлам имеющимся эксплуатационным персоналом станций метрополитена невозможно.

"В то же время отметим, что во время воздушной тревоги на станциях метрополитена, которые используются как укрытие для населения, обеспечивается свободный и бесплатный доступ к служебным санитарным узлам", - подчеркивается в ответе Кличко.

Запланированы ли уборные на новых участках метро

Исходя из ответа на петицию, во время нового строительства и реконструкции - должно быть предусмотрено размещение санитарных узлов в пределах вестибюля станции.

Уточняется, что в сложных условиях при реконструкции станции допускается устройство санитарных узлов:

либо в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации;

либо рядом со станцией на поверхности земли.

"В таком случае санитарные узлы должны иметь отдельную от метрополитена систему бытовой канализации", - отмечается в документе.

Сообщается также, что в ходе текущего планирования размещение санитарных узлов (с учетом доступности для маломобильных групп населения) было запроектировано в рамках строительства:

станции метрополитена "Мостицкая";

станции метрополитена "Варшавская".

Речь идет об участке Сырецко-Печерской линии метрополитена - от станции "Сырец" в направлении жилого массива "Виноградарь".

"Более того, санитарные узлы также будут обустраиваться во время проведения комплексных капитальных ремонтов станций метрополитена с учетом их индивидуальных конструктивных особенностей", - подытоживается в ответе Кличко.