Безкоштовні курси і 9 тисяч стипендії: кого запрошує на навчання метрополітен Києва

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Після року роботи можна отримати третій клас, потім - другий, а згодом - перший, що підвищує рівень заробітної плати", - підсумували у прес-службі столичного метрополітену.

Уточнюється, що кількість місць на курсах обмежена - 30 слухачів (по 10 осіб у кожне електродепо).

"Після заповнення цієї анкети протягом кількох днів з вами зв'яжеться фахівець кадрів КП "Київський метрополітен" для уточнення деталей", - пояснили українцям.

Для цього потрібно заповнити відповідну анкету й поділитися такою інформацією:

Набір на курси машиністів/машиністок поїздів від столичного метро триватиме впродовж поточного місяця - подати заявку можна до 1 жовтня .

"Навчання проводитимуть машиністи-інструктори, які мають великий досвід роботи на лінії", - зауважили в КП "Київський метрополітен".

Тим часом практичний блок передбачає 11 тижнів поїзної практики на лініях метро, роботи в електродепо, відпрацювання маневрів і дій в аварійних ситуаціях.

Відомо, що воно складатиметься з двох частин - теоретичної та практичної.

Зазначається, що після успішного завершення навчання та складання іспитів випускники:

" Курси - безкоштовні. З виплатою щомісячної стипендії у розмірі 9 000 гривень ", - наголосили у комунальному підприємстві.

Українцям розповіли, що основні вимоги до кандидатів (кандидаток) на навчання від київського метрополітену є такими:

