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Чекаєте поїзд? Який насправді інтервал руху поїздів у метро Києва

Середа 28 травня 2025 14:49
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Чекаєте поїзд? Який насправді інтервал руху поїздів у метро Києва Фото: Інтервал руху поїздів у метро Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Інтервали руху поїздів у Київському метро залежать від дня тижня та часу доби - і часто довші, ніж очікують пасажири.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КП "Київський метрополітен".

У будні в години пік (ранок і вечір) поїзди курсують із частотою від 2 хв 45 сек до 3 хв 45 сек. У міжпіковий період - від 5 до 6 хв 15 сек.

У вихідні дні інтервали збільшуються - до 6-7 хвилин, що створює більше скупчення людей на платформах і в вагонах.

Графік роботи метро у Києві

Метрополітен Києва працює щоденно з 5:30 до 23:00.

На червоній лінії зі станції Академмістечко перший поїзд відправляється о 5:51, останній - о 22:30. Зі станції Лісова перший - о 6:15, останній - о 23:08.

На синій лінії столичної підземки перший поїзд з кінцевої станції Героїв Дніпра відправляється о 5:25, а останній - о 22:30. Зі станції Теремки перший - о 6:04, останній - о 23:05.

На зеленій лінії метро у Києві Перший поїзд зі станції Сирець відправляється о 6:00, а останній - о 22:30. Зі станції Червоний Хутір перший - о 6:11, останній - о 23:06.

Чекаєте поїзд? Який насправді інтервал руху поїздів у метро Києва
Люди у метро Києва (фото: GettyImagеs)

У кожної станції можуть бути різні години роботи окремих вестибюлів. Наприклад, східні вестибюлі "Житомирської" та "Гідропарку" на червоній лінії закриті, а у "Дарниці" працює тільки один. На синій лінії не працює північний вестибюль станції "Іподром". На зеленій гілці закриті вхід №2 станції "Лук’янівська" та східний вестибюль "Бориспільської".

Як працює метро під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття цілодобово. Наземні станції, зокрема Гідропарк, закриваються. У комендантську годину (00:00-05:00) для входу потрібен документ, що посвідчує особу. Доступ забезпечують правоохоронці. Станції обладнані водою, туалетами, вентиляцією, місцями для сидіння, ковдрами та 4G-зв’язком.

Чекаєте поїзд? Який насправді інтервал руху поїздів у метро Києва
Люди у метро Києва під час повітряної тривоги (фото: GettyImagеs)

Нагадаємо, на станції метро "Хрещатик" з 29 квітня триває капітальний ремонт ескалатора, що веде до Алеї Героїв Небесної Сотні. Роботи триватимуть до червня 2025 року. Під час ремонту ескалатор повністю розберуть, деталі оглянуть і відновлять або замінять. Пасажирів просять дотримуватись правил безпеки на ескалаторі.

Також РБК-Україна розповідало про хід будівництва метро на Виноградар у Києві. Зокрема про те, яке проєктне рішення є нестандартним і застосовуватиметься вперше в Україні.

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