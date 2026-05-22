Чи вдарять США по Кубі: у Держдепі дали відповідь

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп завжди надає перевагу мирній угоді, укладеній шляхом переговорів.

"Це завжди наш пріоритет. Це залишається нашим пріоритетом щодо Куби", - сказав держсекретар.

Втім, він визнав, що шансів на дипломатичне вирішення ситуації небагато.

"Я просто чесно кажу з вами: ймовірність того, що це станеться, враховуючи, з ким ми маємо справу зараз, невисока", - сказав Рубіо.

На запитання, чи застосують США силу на Кубі для зміни політичної системи острова, Рубіо повторив, що дипломатичне врегулювання є кращим.

Проте він зазначив, що "президент США завжди має можливість зробити все необхідне для підтримки та захисту національних інтересів".