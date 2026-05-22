Чи вдарять США по Кубі: у Держдепі дали відповідь

Держсекретар США Марко Рубіо не виключає військового сценарію щодо Куби. Він сумнівається в дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рубіо, яку наводить The Guardian.
За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп завжди надає перевагу мирній угоді, укладеній шляхом переговорів.
"Це завжди наш пріоритет. Це залишається нашим пріоритетом щодо Куби", - сказав держсекретар.
Втім, він визнав, що шансів на дипломатичне вирішення ситуації небагато.
"Я просто чесно кажу з вами: ймовірність того, що це станеться, враховуючи, з ким ми маємо справу зараз, невисока", - сказав Рубіо.
На запитання, чи застосують США силу на Кубі для зміни політичної системи острова, Рубіо повторив, що дипломатичне врегулювання є кращим.
Проте він зазначив, що "президент США завжди має можливість зробити все необхідне для підтримки та захисту національних інтересів".
Нагадаємо, останнім часом у Дональда Трампа дедалі частіше лунають заяви щодо Куби. Раніше він неодноразово зазначав, що після Ірану саме острівна держава Карибського басейну може стати наступним пріоритетом американської зовнішньої політики.
Під час виступу перед учасниками клубу Forum у Вест-Палм-Біч глава Білого дому заявив, що Вашингтон прагне встановити контроль над Кубою "майже негайно".
У команді Трампа також почали обговорювати сценарії можливого силового тиску на Гавану, зокрема не виключаючи військового удару.
Тим часом кубинська влада не має наміру поступатися без спротиву. Раніше повідомлялося, що Куба придбала безпілотники для посилення оборонних можливостей на тлі напруженості у відносинах зі США.