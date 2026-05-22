UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Чи вдарять США по Кубі: у Держдепі дали відповідь

10:43 22.05.2026 Пт
2 хв
Шансів на дипломатичне вирішення дедалі менше
aimg Ірина Глухова
Фото: держдеп США Марко Рубіо (Getty Images)

Держсекретар США Марко Рубіо не виключає військового сценарію щодо Куби. Він сумнівається в дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рубіо, яку наводить The Guardian.

Читайте також: Розвідка США вивчає реакцію Куби на можливий військовий напад, - CBS News

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп завжди надає перевагу мирній угоді, укладеній шляхом переговорів.

"Це завжди наш пріоритет. Це залишається нашим пріоритетом щодо Куби", - сказав держсекретар.

Втім, він визнав, що шансів на дипломатичне вирішення ситуації небагато.

"Я просто чесно кажу з вами: ймовірність того, що це станеться, враховуючи, з ким ми маємо справу зараз, невисока", - сказав Рубіо.

На запитання, чи застосують США силу на Кубі для зміни політичної системи острова, Рубіо повторив, що дипломатичне врегулювання є кращим.

Проте він зазначив, що "президент США завжди має можливість зробити все необхідне для підтримки та захисту національних інтересів".

Трамп хоче захопити Кубу

Нагадаємо, останнім часом у Дональда Трампа дедалі частіше лунають заяви щодо Куби. Раніше він неодноразово зазначав, що після Ірану саме острівна держава Карибського басейну може стати наступним пріоритетом американської зовнішньої політики.

Під час виступу перед учасниками клубу Forum у Вест-Палм-Біч глава Білого дому заявив, що Вашингтон прагне встановити контроль над Кубою "майже негайно".

У команді Трампа також почали обговорювати сценарії можливого силового тиску на Гавану, зокрема не виключаючи військового удару.

Тим часом кубинська влада не має наміру поступатися без спротиву. Раніше повідомлялося, що Куба придбала безпілотники для посилення оборонних можливостей на тлі напруженості у відносинах зі США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиКубаДональд ТрампМарко Рубіо