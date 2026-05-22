Ударят ли США по Кубе: в Госдепе дали ответ

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает военного сценария в отношении Кубы. Он сомневается в дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио, которое приводитThe Guardian.
По словам Рубио, президент США Дональд Трамп всегда предпочитает мирное соглашение, заключенное путем переговоров.
"Это всегда наш приоритет. Это остается нашим приоритетом в отношении Кубы", - сказал госсекретарь.
Впрочем, он признал, что шансов на дипломатическое решение ситуации немного.
"Я просто честно говорю с вами: вероятность того, что это произойдет, учитывая, с кем мы имеем дело сейчас, невысока", - сказал Рубио.
На вопрос, применят ли США силу на Кубе для изменения политической системы острова, Рубио повторил, что дипломатическое урегулирование является лучшим.
Однако он отметил, что "президент США всегда имеет возможность сделать все необходимое для поддержки и защиты национальных интересов".
Напомним, в последнее время у Дональда Трампа все чаще звучат заявления относительно Кубы. Ранее он неоднократно отмечал, что после Ирана именно островное государство Карибского бассейна может стать следующим приоритетом американской внешней политики.
Во время выступления перед участниками клуба Forum в Вест-Палм-Бич глава Белого дома заявил, что Вашингтон стремится установить контроль над Кубой "почти немедленно".
В команде Трампа также начали обсуждать сценарии возможного силового давления на Гавану, в частности не исключая военного удара.
Между тем кубинские власти не намерены уступать без сопротивления. Ранее сообщалось, что Куба приобрела беспилотники для усиления оборонных возможностей на фоне напряженности в отношениях с США.