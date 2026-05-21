Розвідка США вивчає реакцію Куби на можливий військовий напад, - CBS News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Згідно з інформацією двох чиновників, на початку травня аналітики Пентагону та Розвідувального управління Міністерства оборони США почали аналізувати, якою може бути реакція Куби на удар.

Наразі триває робота над вивченням сценаріїв військових варіантів дій для подання американському президенту Дональду Трампу.

CBS News пише, що такі розвідувальні прогнози мають на меті не лише показати безпосередні наслідки американських дій, а й ланцюжок реакцій, що можуть настати за ними.

Зазначається, що американські військові стратеги часто враховують такі аналізи при розробці варіантів дій, які президент США може розглянути.

Трамп хоче захопити Кубу

Нагадаємо, останнім часом у Дональда Трампа дедалі частіше лунають заяви щодо Куби. Раніше він неодноразово зазначав, що після Ірану саме острівна держава Карибського басейну може стати наступним пріоритетом американської зовнішньої політики.

Під час виступу перед учасниками клубу Forum у Вест-Палм-Біч глава Білого дому заявив, що Вашингтон прагне встановити контроль над Кубою "майже негайно".

У команді Трампа також почали обговорювати сценарії можливого силового тиску на Гавану, зокрема не виключаючи військового удару.