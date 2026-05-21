ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Розвідка США вивчає реакцію Куби на можливий військовий напад, - CBS News

13:14 21.05.2026 Чт
2 хв
Яка мета розвідувальних прогнозів?
aimg Валерій Ульяненко
Розвідка США вивчає реакцію Куби на можливий військовий напад, - CBS News Фото: розвідка США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Американська розвідувальна спільнота вивчає можливі варіанти реакції Куби на військові дії з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Читайте також: Нова війна Трампа? Чому Білий дім готує удар по Кубі та до чого тут Україна

Згідно з інформацією двох чиновників, на початку травня аналітики Пентагону та Розвідувального управління Міністерства оборони США почали аналізувати, якою може бути реакція Куби на удар.

Наразі триває робота над вивченням сценаріїв військових варіантів дій для подання американському президенту Дональду Трампу.

CBS News пише, що такі розвідувальні прогнози мають на меті не лише показати безпосередні наслідки американських дій, а й ланцюжок реакцій, що можуть настати за ними.

Зазначається, що американські військові стратеги часто враховують такі аналізи при розробці варіантів дій, які президент США може розглянути.

Трамп хоче захопити Кубу

Нагадаємо, останнім часом у Дональда Трампа дедалі частіше лунають заяви щодо Куби. Раніше він неодноразово зазначав, що після Ірану саме острівна держава Карибського басейну може стати наступним пріоритетом американської зовнішньої політики.

Під час виступу перед учасниками клубу Forum у Вест-Палм-Біч глава Білого дому заявив, що Вашингтон прагне встановити контроль над Кубою "майже негайно".

У команді Трампа також почали обговорювати сценарії можливого силового тиску на Гавану, зокрема не виключаючи військового удару.

Водночас кубинська влада не має наміру поступатися без спротиву. Раніше повідомлялося, що Куба придбала безпілотники для посилення оборонних можливостей на тлі напруженості у відносинах зі США.

Тим часом Сполучені Штати перекинули до Карибського басейну авіаносну ударну групу на чолі з атомним авіаносцем USS Nimitz.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Куба Дональд Трамп
Новини
Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба
Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба
Аналітика
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників