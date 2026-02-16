Нужно ли платить за переадресацию посылки в "Новой почте": есть одно условие
Клиенты "Новой почты" могут изменить место получения посылки уже после ее отправки. Воспользоваться услугой переадресации можно онлайн - в несколько кликов, а платить придется только при определенном условии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Telegram.
Как быстро заказать переадресацию посылки
"Изменились планы и хочешь получить свою посылку в другом отделении, почтомате или даже городе? Ты можешь легко сделать это самостоятельно в нашем приложении всего за 30 секунд", - рассказали в пресс-службе "Новой почты".
Отмечается, что для этого нужно:
- выбрать нужную экспресс-накладную (ЭН);
- нажать "Переадресовать посылку";
- указать новое место доставки;
- проверить на экране, правильно ли все указано;
- подтвердить переадресацию, нажав "Да, изменить".
"И не забывай: если посылка еще в пути, мы переадресуем ее бесплатно", - подчеркнули в компании.
Публикация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)
Как именно можно изменить адрес доставки НП
Согласно информации, опубликованной на официальном портале "Новой почты", в целом менять адрес после отправки посылки можно:
- в пределах города;
- в пределах Украины.
Так, например, из отделения посылка может поступить в другое отделение, почтомат или на указанный адрес.
Получить посылку НП можно в разных локациях (инфографика: novaposhta.ua)
Как рассчитывается стоимость переадресации
Если услуга по переадресации посылки была заказана до прибытия в начальное место доставки, платить за это не нужно.
В то же время НП учтет размер доплаты за доставку на адрес (если клиентом был выбран именно такой вариант):
- +50 гривен - для отправлений до 30 кг и легковых шин и дисков;
- +150 гривен - за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг, грузовых шин, дисков и паллет.
Стоимость переадресации до прибытия в начальное место доставки (инфографика: novaposhta.ua)
В то же время может случиться ситуация, когда клиент заказал услугу по переадресации уже после прибытия посылки в начальное место доставки:
- либо после выгрузки отправления в отделении, почтомате, пункте выдачи;
- либо после передачи курьеру для доставки на адрес.
В таком случае заплатить придется по действующему тарифу нового отправления.
Стоимость переадресации после прибытия в первоначальное место доставки (инфографика: novaposhta.ua)
