Главная » Жизнь » Общество

Нужно ли платить за переадресацию посылки в "Новой почте": есть одно условие

Понедельник 16 февраля 2026 15:20
Нужно ли платить за переадресацию посылки в "Новой почте": есть одно условие Переадресация посылки НП может быть бесплатной (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Клиенты "Новой почты" могут изменить место получения посылки уже после ее отправки. Воспользоваться услугой переадресации можно онлайн - в несколько кликов, а платить придется только при определенном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Telegram.

Читайте также: От зарядки и Wi-Fi до ингаляций: что можно сделать в отделениях "Новой почты" без света

Как быстро заказать переадресацию посылки

"Изменились планы и хочешь получить свою посылку в другом отделении, почтомате или даже городе? Ты можешь легко сделать это самостоятельно в нашем приложении всего за 30 секунд", - рассказали в пресс-службе "Новой почты".

Отмечается, что для этого нужно:

  • выбрать нужную экспресс-накладную (ЭН);
  • нажать "Переадресовать посылку";
  • указать новое место доставки;
  • проверить на экране, правильно ли все указано;
  • подтвердить переадресацию, нажав "Да, изменить".

"И не забывай: если посылка еще в пути, мы переадресуем ее бесплатно", - подчеркнули в компании.

Нужно ли платить за переадресацию посылки в &quot;Новой почте&quot;: есть одно условиеНужно ли платить за переадресацию посылки в &quot;Новой почте&quot;: есть одно условиеПубликация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Как именно можно изменить адрес доставки НП

Согласно информации, опубликованной на официальном портале "Новой почты", в целом менять адрес после отправки посылки можно:

  • в пределах города;
  • в пределах Украины.

Так, например, из отделения посылка может поступить в другое отделение, почтомат или на указанный адрес.

Нужно ли платить за переадресацию посылки в &quot;Новой почте&quot;: есть одно условиеПолучить посылку НП можно в разных локациях (инфографика: novaposhta.ua)

Как рассчитывается стоимость переадресации

Если услуга по переадресации посылки была заказана до прибытия в начальное место доставки, платить за это не нужно.

В то же время НП учтет размер доплаты за доставку на адрес (если клиентом был выбран именно такой вариант):

  • +50 гривен - для отправлений до 30 кг и легковых шин и дисков;
  • +150 гривен - за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг, грузовых шин, дисков и паллет.

Нужно ли платить за переадресацию посылки в &quot;Новой почте&quot;: есть одно условиеСтоимость переадресации до прибытия в начальное место доставки (инфографика: novaposhta.ua)

В то же время может случиться ситуация, когда клиент заказал услугу по переадресации уже после прибытия посылки в начальное место доставки:

  • либо после выгрузки отправления в отделении, почтомате, пункте выдачи;
  • либо после передачи курьеру для доставки на адрес.

В таком случае заплатить придется по действующему тарифу нового отправления.

Нужно ли платить за переадресацию посылки в &quot;Новой почте&quot;: есть одно условиеСтоимость переадресации после прибытия в первоначальное место доставки (инфографика: novaposhta.ua)

Напомним, ранее стало известно о временном закрытии склада NP Shopping в Гуанчжоу из-за празднования Китайского нового года.

Поэтому "Новая почта" объяснила клиентам, когда отправят все заказы (которые поступят в этот период) и задержатся ли при этом посылки с AliExpress и Temu.

Кроме того, мы рассказывали, какие 10 отделений НП в Киеве перешли на круглосуточный режим работы (24/7).

Читайте также, что делать, если дверца почтомата не открывается с первого раза.

