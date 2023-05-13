Чи постраждала енергосистема України внаслідок нічної атаки: відповідь "Укренерго"

Внаслідок нічної атаки ворога енергосистема України не постраждала. Об'єкти енергетичної інфраструктури не були пошкоджені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Як пише "Укренерго", станом на ранок 13 травня енергосистема продовжує працювати стабільно.

"Ранкова масована атака дронів не завдала пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Дякуємо Силам оборони за професійну роботу", - пише пресслужба.

Водночас зазначається, що ворог продовжує активно обстрілювати прифронтові райони, внаслідок чого є пошкодження енергооб'єктів в Донецькій області.

Нічна атака на Україну

Сьогодні вночі в більшості областей України пролунала повітряна тривога. Російські окупанти вдались до нічних ударів по наших містах.

В Миколаєві внаслідок удару постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Як розповів мер міста Олександр Сєнкевич, один з російських снарядів влучив по території дитячого садочка.

Також про загрозу атаки ворожих БПЛА й роботу ППО вночі повідомляли й в Київській області.

Внаслідок атаки Хмельницької області поранення отримали п'ятеро людей. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, який знаходиться поза межами населених пунктів.

Згідно з даними Повітряних сил, під час нічної атаки ворог застосував проти України 21 "Шахед" 17 з яких були збиті нашою ППО. В тому ж числі були знищені усі цілі, які летіли в напрямку до нашої столиці.