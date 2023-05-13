ua ru
Сб, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пострадала ли энергосистема Украины в результате ночной атаки: ответ "Укрэнерго"

Новина українською →
Суббота 13 мая 2023 10:18
Пострадала ли энергосистема Украины в результате ночной атаки: ответ "Укрэнерго" Фото: пострадала ли энергосистема Украины в результате ночной атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной атаки врага энергосистема Украины не пострадала. Объекты энергетической инфраструктуры не были повреждены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Как пишет "Укрэнерго", по состоянию на утро 13 мая энергосистема продолжает работать стабильно.

"Утренняя массированная атака дронов не нанесла повреждений объектам энергетической инфраструктуры. Спасибо Силам обороны за профессиональную работу", - пишет пресс-служба.

В то же время отмечается, что враг продолжает активно обстреливать прифронтовые районы, в результате чего есть повреждение энергообъектов в Донецкой области.

Ночная атака на Украину

Сегодня ночью в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Российские оккупанты прибегли к ночным ударам по нашим городам.

В Николаеве в результате удара пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, один из российских снарядов попал по территории детского сада.

Также об угрозе атаки вражеских БПЛА и работе ПВО ночью сообщали и в Киевской области.

В результате атаки Хмельницкой области ранения получили пять человек. Есть попадание в объект критической инфраструктуры, который находится вне населенных пунктов.

Согласно данным Воздушных сил, во время ночной атаки враг применил против Украины 21 "Шахед" 17 из которых были сбиты нашей ПВО. В том же числе были уничтожены все цели, летевшие в направлении к нашей столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Укрэнерго Российская Федерация
NEWS
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть