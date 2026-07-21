Чи планує "Укрзалізниця" підвищувати ціни на квитки: у компанії дали чітку відповідь

Вартість квитків на більшість поїздів "Укрзалізниці" залишається незмінною з 2021 року. Водночас у компанії пояснили, чому ціни на окремі квитки можуть відрізнятися та як сьогодні формується вартість проїзду.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".
Головне:
В "Укрзалізниці" наголосили, що компанія не може самостійно змінювати вартість квитків, адже тарифи на пасажирські перевезення залізничним транспортом підлягають державному регулюванню.
Відповідно до чинного законодавства, тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньому й міжнародному сполученні встановлює Міністерство розвитку громад та територій України за погодженням із Міністерством економіки.
Водночас порядок застосування тарифів визначений окремими нормативними документами, що регулюють пасажирські перевезення залізничним транспортом.
У компанії нагадали, що у 2026 році почало діяти динамічне ціноутворення для преміумсегмента пасажирських перевезень. Йдеться про вагони СВ (люкс) та перший клас поїздів "Інтерсіті".
Вартість квитків у цих вагонах змінюється залежно від чотирьох чинників:
В "Укрзалізниці" зазначають, що така модель є поширеною світовою практикою. Її використовують не лише залізничні компанії, а й авіаперевізники та сервіси таксі.
Як формуються ціни на залізничні квитки? (інфографіка РБК-Україна)
У компанії підкреслили, що для держави важливо зберігати доступність залізничних перевезень, зокрема для жителів прифронтових громад.
Саме тому тарифи на квитки другого класу "Інтерсіті", а також у купейні та плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими.
"Укрзалізниця" уточнила, що держава не переглядала ціни на такі квитки з 2021 року.
Також в "Укрзалізниці" нагадали, що Україна прагне перейти до повноцінної моделі PSO (Public Service Obligation), яка діє в країнах Європейського Союзу.
У ЄС держава компенсує збитки від пасажирських перевезень і фінансує утримання та розвиток залізничної інфраструктури. В Україні така модель наразі впроваджена лише частково.
Через це, як пояснили в компанії, "Укрзалізниця" протягом багатьох років була змушена покривати витрати на інфраструктуру за рахунок доходів від вантажних перевезень. Повноцінне впровадження моделі PSO передбачає державне фінансування як пасажирських перевезень, так і розвитку залізничної інфраструктури.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" навесні 2026 року запровадила нові правила пасажирських перевезень. Вони передбачають динамічне ціноутворення для квитків у вагони СВ та 1-й клас "Інтерсіті+", де вартість залежить від сезону, дня тижня, часу купівлі та згодом враховуватиме заповненість поїзда.
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