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Чи планує "Укрзалізниця" підвищувати ціни на квитки: у компанії дали чітку відповідь

19:02 21.07.2026 Вт
3 хв
В УЗ розповіли, від чого залежить вартість квитків на поїзди
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Чи планує УЗ підвищувати вартість квитків? (Getty Images)

Вартість квитків на більшість поїздів "Укрзалізниці" залишається незмінною з 2021 року. Водночас у компанії пояснили, чому ціни на окремі квитки можуть відрізнятися та як сьогодні формується вартість проїзду.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".

Головне:

  • Соціальні тарифи. Ціни на квитки у плацкарт, купе та 2-й клас "Інтерсіті" залишаються незмінними з 2021 року - держава зберігає їх доступними.
  • Хто вирішує? "Укрзалізниця" не може самостійно підвищувати тарифи, оскільки їх регулює держава через профільні міністерства.
  • Гнучкі ціни. У 2026 році в преміумсегменті (СВ та 1-й клас "Інтерсіті") діє динамічне ціноутворення. Вартість залежить від сезону, дня тижня та заповненості вагона.
  • Перехід на модель ЄС. Компанія прагне запровадити європейську систему PSO, за якої збитки від пасажирських рейсів та утримання інфраструктури компенсує держава.

Хто встановлює тарифи

В "Укрзалізниці" наголосили, що компанія не може самостійно змінювати вартість квитків, адже тарифи на пасажирські перевезення залізничним транспортом підлягають державному регулюванню.

Відповідно до чинного законодавства, тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньому й міжнародному сполученні встановлює Міністерство розвитку громад та територій України за погодженням із Міністерством економіки.

Водночас порядок застосування тарифів визначений окремими нормативними документами, що регулюють пасажирські перевезення залізничним транспортом.

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Чому квитки можуть коштувати по-різному

У компанії нагадали, що у 2026 році почало діяти динамічне ціноутворення для преміумсегмента пасажирських перевезень. Йдеться про вагони СВ (люкс) та перший клас поїздів "Інтерсіті".

Вартість квитків у цих вагонах змінюється залежно від чотирьох чинників:

  • сезону;
  • дня тижня;
  • того, наскільки завчасно купують квиток;
  • заповненості поїзда.

В "Укрзалізниці" зазначають, що така модель є поширеною світовою практикою. Її використовують не лише залізничні компанії, а й авіаперевізники та сервіси таксі.


Як формуються ціни на залізничні квитки? (інфографіка РБК-Україна)

Чи зміняться ціни на звичайні квитки

У компанії підкреслили, що для держави важливо зберігати доступність залізничних перевезень, зокрема для жителів прифронтових громад.

Саме тому тарифи на квитки другого класу "Інтерсіті", а також у купейні та плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими.

"Укрзалізниця" уточнила, що держава не переглядала ціни на такі квитки з 2021 року.

Чому компанія говорить про європейську модель

Також в "Укрзалізниці" нагадали, що Україна прагне перейти до повноцінної моделі PSO (Public Service Obligation), яка діє в країнах Європейського Союзу.

У ЄС держава компенсує збитки від пасажирських перевезень і фінансує утримання та розвиток залізничної інфраструктури. В Україні така модель наразі впроваджена лише частково.

Через це, як пояснили в компанії, "Укрзалізниця" протягом багатьох років була змушена покривати витрати на інфраструктуру за рахунок доходів від вантажних перевезень. Повноцінне впровадження моделі PSO передбачає державне фінансування як пасажирських перевезень, так і розвитку залізничної інфраструктури.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" навесні 2026 року запровадила нові правила пасажирських перевезень. Вони передбачають динамічне ціноутворення для квитків у вагони СВ та 1-й клас "Інтерсіті+", де вартість залежить від сезону, дня тижня, часу купівлі та згодом враховуватиме заповненість поїзда.

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