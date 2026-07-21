Чи планує "Укрзалізниця" підвищувати ціни на квитки: у компанії дали чітку відповідь

Головне: Соціальні тарифи. Ціни на квитки у плацкарт, купе та 2-й клас "Інтерсіті" залишаються незмінними з 2021 року - держава зберігає їх доступними.

Ціни на квитки у плацкарт, купе та 2-й клас "Інтерсіті" залишаються незмінними з 2021 року - держава зберігає їх доступними. Хто вирішує? "Укрзалізниця" не може самостійно підвищувати тарифи, оскільки їх регулює держава через профільні міністерства.

"Укрзалізниця" не може самостійно підвищувати тарифи, оскільки їх регулює держава через профільні міністерства. Гнучкі ціни. У 2026 році в преміумсегменті (СВ та 1-й клас "Інтерсіті") діє динамічне ціноутворення. Вартість залежить від сезону, дня тижня та заповненості вагона.

У 2026 році в преміумсегменті (СВ та 1-й клас "Інтерсіті") діє динамічне ціноутворення. Вартість залежить від сезону, дня тижня та заповненості вагона. Перехід на модель ЄС. Компанія прагне запровадити європейську систему PSO, за якої збитки від пасажирських рейсів та утримання інфраструктури компенсує держава.

Хто встановлює тарифи

В "Укрзалізниці" наголосили, що компанія не може самостійно змінювати вартість квитків, адже тарифи на пасажирські перевезення залізничним транспортом підлягають державному регулюванню.

Відповідно до чинного законодавства, тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньому й міжнародному сполученні встановлює Міністерство розвитку громад та територій України за погодженням із Міністерством економіки.

Водночас порядок застосування тарифів визначений окремими нормативними документами, що регулюють пасажирські перевезення залізничним транспортом.

Чому квитки можуть коштувати по-різному

У компанії нагадали, що у 2026 році почало діяти динамічне ціноутворення для преміумсегмента пасажирських перевезень. Йдеться про вагони СВ (люкс) та перший клас поїздів "Інтерсіті".

Вартість квитків у цих вагонах змінюється залежно від чотирьох чинників:

сезону;

дня тижня;

того, наскільки завчасно купують квиток;

заповненості поїзда.

В "Укрзалізниці" зазначають, що така модель є поширеною світовою практикою. Її використовують не лише залізничні компанії, а й авіаперевізники та сервіси таксі.



Як формуються ціни на залізничні квитки? (інфографіка РБК-Україна)

Чи зміняться ціни на звичайні квитки

У компанії підкреслили, що для держави важливо зберігати доступність залізничних перевезень, зокрема для жителів прифронтових громад.

Саме тому тарифи на квитки другого класу "Інтерсіті", а також у купейні та плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими.

"Укрзалізниця" уточнила, що держава не переглядала ціни на такі квитки з 2021 року.

Чому компанія говорить про європейську модель

Також в "Укрзалізниці" нагадали, що Україна прагне перейти до повноцінної моделі PSO (Public Service Obligation), яка діє в країнах Європейського Союзу.

У ЄС держава компенсує збитки від пасажирських перевезень і фінансує утримання та розвиток залізничної інфраструктури. В Україні така модель наразі впроваджена лише частково.

Через це, як пояснили в компанії, "Укрзалізниця" протягом багатьох років була змушена покривати витрати на інфраструктуру за рахунок доходів від вантажних перевезень. Повноцінне впровадження моделі PSO передбачає державне фінансування як пасажирських перевезень, так і розвитку залізничної інфраструктури.