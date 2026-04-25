"Укрзалізниця" вводить динамічні ціни на квитки: що зміниться з 25 квітня
В Україні запроваджують динамічне ціноутворення на квитки у преміум сегменті. Нові коефіцієнти почнуть діяти для продажів з 25 квітня і стосуватимуться лише частини пасажирів.
Що зміниться для пасажирів та від чого залежатиме ціна квитка – пояснює РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Головне:
- Нові правила: продаж квитків за новими коефіцієнтами – з 25 квітня
- Кого стосується: вагони СВ (люкс) та 1 клас Intercity
- Що впливатиме на ціну: сезон, день тижня, дата купівлі та наповнюваність
- Для більшості пасажирів нічого не зміниться
- Тарифи на міжнародні СВ також зростуть приблизно на 20%
Новий механізм поширюється лише на преміумсегмент – вагони СВ та перший клас поїздів Укрзалізниця у внутрішньому сполученні.
Водночас тарифи на плацкарт, купе та другий клас Intercity залишаються без змін. Як зазначають в компанії, ці соціально орієнтовані тарифи не переглядалися з 2021 року.
За оцінками перевізника, нововведення торкнуться менше 10% пасажирів.
Ціну квитків формуватимуть чотири фактори:
- Сезонність. У менш завантажені періоди квитки можуть бути дешевшими, а у пікові – дорожчими. Передбачено 16 сезонних зон.
- День тижня. Найнижчі ціни очікуються у вівторок і середу, а найвищі – у п’ятницю та неділю.
- Завчасність купівлі. Що раніше купується квиток, то вигіднішою може бути ціна.
- Наповнюваність поїзда. Якщо попит високий і вагон майже повний, ціна може зрости. Якщо залишаться вільні місця перед відправленням – квитки можуть дешевшати.
Окремо погодили індексацію тарифів у вагонах СВ міжнародних поїздів – орієнтовно на 20%.
Нові тарифи застосовуються до квитків на дати відправлення, починаючи від 18 квітня.
Водночас для купе, а також 1 і 2 класів міжнародних поїздів ціни вирішили не змінювати.
В Укрзалізниці пояснюють, що динамічне ціноутворення має покращити доступність місць у пікові періоди та ефективніше розподіляти попит.
Такий підхід уже застосовується у світі в авіаперевезеннях, залізничному транспорті та інших сферах.
Із 25 квітня частина квитків на поїзди в Україні продаватиметься за новою моделлю ціноутворення. Зміни стосуються лише преміумсегмента, тоді як для більшості пасажирів умови поїздок залишаються незмінними.