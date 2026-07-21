Планирует ли "Укрзализныця" повышать цены на билеты: в компании дали четкий ответ

Стоимость билетов на большинство поездов "Укрзализныци" остается неизменной с 2021 года. В то же время, в компании объяснили, почему цены на отдельные билеты могут отличаться и как сегодня формируется стоимость проезда.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".
Главное:
В "Укрзализныце" подчеркнули, что компания не может самостоятельно менять стоимость билето, ведь тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом подлежат государственному регулированию.
Согласно действующему законодательству, тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа во внутреннем и международном сообщении устанавливает Министерство развития общин и территорий Украины по согласованию с Министерством экономики.
В то же время порядок применения тарифов определен отдельными нормативными документами , регулирующими пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.
В компании напомнили, что в 2026 году начало действовать динамическое ценообразование для премиумсегмента пассажирских перевозок. Речь идет о вагонах СВ (люкс) и первом классе поездов "Интерсити".
Стоимость билетов в этих вагонах изменяется в зависимости от четырех факторов :
В "Укрзализныце" отмечают, что такая модель является распространенной мировой практикой. Ее используют не только железнодорожные компании, но и авиаперевозчики и такси.
Как формируются цены на билеты на поезд? (инфографика РБК-Украина)
В компании подчеркнули, что для государства важно сохранять доступность железнодорожных перевозок, в частности, для жителей прифронтовых общин.
Именно поэтому тарифы на билеты второго класса "Интерсити", а также в купейные и плацкартные вагоны остаются социально ориентированными.
"Укрзализныця" уточнила, что государство не пересматривало цены на такие билеты с 2021 года.
Также в "Укрзализныце" напомнили, что Украина стремится перейти к полноценной модели PSO (Public Service Obligation), действующей в странах Европейского Союза.
В ЕС государство компенсирует ущерб от пассажирских перевозок и финансирует содержание и развитие железнодорожной инфраструктуры. В Украине такая модель в настоящее время внедрена лишь частично.
Поэтому, как пояснили в компании, "Укрзализныця" в течение многих лет была вынуждена покрывать расходы на инфраструктуру за счет доходов от грузовых перевозок. Полноценное внедрение модели PSO предполагает государственное финансирование как пассажирских перевозок, так и развития железнодорожной инфраструктуры.
Напомним, "Укрзализныця" весной 2026 года ввела новые правила пассажирских перевозок. Они предусматривают динамическое ценообразование для билетов в вагоны СВ и 1-й класс "Интерсити+", где стоимость зависит от сезона, дня недели, времени покупки и учитывает заполненность поезда.
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